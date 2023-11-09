مجلس القبائل والعائلات المصرية ينظم حملة للتبرع بالدم لمصابي قطاع غزة في الإسماعيلية

يطلق مجلس القبائل العائلات المصرية، ظهر يوم غد الجمعة، بالتعاون مع مديرتي الصحة والشباب والرياضة في محافظة الإسماعيلية، حملة للتبرع بالدم، لصالح الشعب الفلسطيني من مصابي قطاع غزة وبالتزامن مع انطلاق الحملة بكافة محافظات الجمهورية.

شعار حملة التبرع بالدم

ومن المقرر أن تنطلق الحملة التي تحمل شعار "قوتنا في وحدتنا" في 12 من ظهر الغد، من مركز شباب الإسماعيلية، بجوار موقف الفردوس الواقع وسط مدينة الإسماعيلية.

استمرار الدعم للشعب الفلسطيني

وأكد مجلس القبائل والعائلات المصرية على استمرار دعمه للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة جراء أحداث العنف الجاري من جيش الاحتلال على القطاع، وذلك من خلال تنظيم الحملات الداعمة للشعب الفلسطيني.

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حملة التبرع بالدم، فيتو

وأشار المجلس خلال بيان له إلى أن حملة التبرع بالدم تقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة والسكان وضمن الحملة القومية للتبرع بالدم التي انطلقت بعنوان "تضامن شباب مصر مع غزة" داخل المنشآت الشبابية والرياضية.

وأشار البيان أن الحملة سوف تقام يوم الجمعة الموافق الـ 10 من شهر نوفمبر الجاري في محافظة الإسماعيلية، وذلك بالتنسيق الكامل مع مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وتقام في مراكز شباب الإسماعيلية، بجوار موقف الفردوس الساعة ١٢ ظهرا.



وكان مجلس القبائل والعائلات المصرية، أعلن في وقت سابق عن مشاركته في توفير المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الأطفال والأسر في قطاع غزة، تضامنا مع حق الطفل في الحياة وحصوله على المساعدات الأساسية.

قافلة مساعدات للأطفال

وقال بيان رسمي لمجلس القبائل والعائلات المصرية أنه شارك بقافلة مساعدات لأطفال غزة اتساقًا مع جهود الدولة المصرية لرفع المعاناة عن الأطفال في ظل الأوضاع الكارثية التي يشهدونها.

خرق مواثيق الإنسانية

وقالت المهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن ما يتعرض له الأطفال في غزة يخالف كل المواثيق الإنسانية والقوانين الدولية، ولابد أن تتوقف الأعمال العدائية التي يذهب ضحيتها الأطفال وتنتهك كل حقوقهم.

منظمة اليونسيف

وتضمنت القافلة مساعدات إنسانية من منظمة يونيسف بالتعاون بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومجلس القبائل والعائلات المصرية ضمت 31 شاحنة تضمنت 11 شاحنة تحمل مياه ومستلزمات طبية وفرتها اليونيسف لإرسالها على وجه السرعة للأطفال والأسر الأكثر احتياجًا في غزة طبقا للتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني للمتطلبات الأكثر احتياجا.

وتوجهت بالشكر والتقدير للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود الحثيثة التي يبذلها من أجل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة لتخفيف وطأة المعاناة الإنسانية، وثمنت الدور الذى يلعبه كافة الشركاء والمؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية ومن ضمنهم منظمة يونيسف لإيصال المساعدات والاحتياجات إلى الأطفال والأسر في غزة.



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