الأحد 12 نوفمبر 2023
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رياضة

فحوصات طبية لـ عمر جابر في مران الزمالك

عمر جابر، فيتو
عمر جابر، فيتو

يخضع عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الأحد لاختبار طبي تحت إشراف محمد أسامة طبيب الفريق.

ومن المقرر أن يحسم الجهاز الطبي إمكانية مشاركة اللاعب من عدمه في التدريبات الجماعية من خلال الاختبار الطبي  ومن أجل الاطمئنان على إصابته. 

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، لاستئناف تدريباته اليوم الأحد استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبي في أولى جولات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة ثلاثة أيام عقب الفوز على  بيراميدز يوم الأربعاء الماضي في نصف  نهائي  بطولة كأس مصر.

وفضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام من أجل التقاط الأنفاس قبل استئناف التدريبات مرة أخرى استعدادا لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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 مباراة الزمالك وأبو سليم 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أبو سليم الليبي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف ستاد برج العرب بالإسكندرية، مباراة الزمالك أمام أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها  في السادسة مساء يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري. 

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في ستاد برج العرب بسبب انشغال ستاد القاهرة بتغير نجيلة الملعب في بداية الفترة الشتوية. 

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسئولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. 

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم 

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

واختار " كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أبو سليم الليبي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام أبو سليم الليبي

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد 26 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

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