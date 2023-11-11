تعيين قيادات أكاديمية جديدة في عدد من كليات جامعة أسيوط

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ عدة قرارات جديدة لعدد من القيادات الأكاديمية؛ للقيام بمهام رئاسة مجالس الأقسام، بكليات الجامعة، وذلك لمدة عام لكلٍ منهم.

ووجه الدكتور أحمد المنشاوي، القيادات الجامعية؛ بضرورة العمل على تقدم جامعة أسيوط، في إطار رؤيتها الهادفة إلى تقديم تعليم عالي الجودة، يواكب التطورات الحديثة في مختلف المجالات، وسمعتها الأكاديمية المرموقة في المجتمع العلمي، والثقافي؛ في مصر، والشرق الأوسط، محددًا لهم عدد من المهام ذات الأولوية في هذه المرحلة؛ التي تستهدف إضافة برامج جديدة في الكليات، ‏وتطوير المعرفة العلمية التي تسهم في إيجاد حلول مبتكرة، وفعالة للتحديات الحالية، والمستقبلية؛ التي تواجه المجتمع.

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وأعرب رئيس الجامعة، عن خالص أمنياته بالتوفيق والسداد؛ للقيادات الأكاديمية، في تأدية المهام الموكلة إليهم، والمسئوليات الملقاة على عاتقهم.

قرارت رئيس جامعة أسيوط

وتضمنت قرارات رئيس جامعة أسيوط؛ تجديد قيام الدكتور عمر صلاح الدين محمود محمد الأستاذ المساعد، بقسم هندسة الميكاترونيات بكلية الهندسة بالجامعة، بعمل رئيس لمجلس القسم، وقيام الدكتور نادية أمين محمد الأستاذ المتفرغ بقسم إدارة الأعمال، بكلية التجارة بالجامعة؛ للقيام بعمل رئيس مجلس القسم.

كما شملت القرارات؛ تجديد تعيين الدكتور صمويل تامر بشرى خليل الأستاذ بقسم الصحة النفسية، بكلية التربية بالجامعة، رئيسًا لمجلس القسم، والدكتور أحمد عبد الموجود محمد فرغلي الأستاذ المساعد بقسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق بالجامعة؛ بعمل رئيس لمجلس القسم.

وتضمنت القرارات؛ ندب الدكتور محمد عبد المجيد إبراهيم الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء بكلية العلوم بالجامعة؛ للإشراف على قسم علوم وتكنولوجيا صناعة السكر، والصناعات التكاملية، بكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية بالجامعة، وتجديد ندب الدكتور ميخائيل نظمي عجبان الأستاذ بقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب بالجامعة؛ للإشراف على قسم البيولوجيا الجزيئية، بمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية بالجامعة.