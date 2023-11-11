السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تعيين قيادات أكاديمية جديدة في عدد من كليات جامعة أسيوط

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، فيتو

  أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ عدة قرارات جديدة لعدد من القيادات الأكاديمية؛ للقيام بمهام رئاسة مجالس الأقسام، بكليات الجامعة، وذلك لمدة عام لكلٍ منهم.

 

 ووجه الدكتور أحمد المنشاوي، القيادات الجامعية؛ بضرورة العمل على تقدم جامعة أسيوط، في إطار رؤيتها الهادفة إلى تقديم تعليم عالي الجودة، يواكب التطورات الحديثة في مختلف المجالات، وسمعتها الأكاديمية المرموقة في المجتمع العلمي، والثقافي؛ في مصر، والشرق الأوسط، محددًا لهم عدد من المهام ذات الأولوية في هذه المرحلة؛ التي تستهدف إضافة برامج جديدة في الكليات، ‏وتطوير المعرفة العلمية التي تسهم في إيجاد حلول مبتكرة، وفعالة للتحديات الحالية، والمستقبلية؛ التي تواجه المجتمع.

Advertisements

وأعرب رئيس الجامعة، عن خالص أمنياته بالتوفيق والسداد؛ للقيادات الأكاديمية، في تأدية المهام الموكلة إليهم، والمسئوليات الملقاة على عاتقهم.

 

قرارت رئيس جامعة أسيوط 

  وتضمنت قرارات رئيس جامعة أسيوط؛ تجديد قيام الدكتور عمر صلاح الدين محمود محمد الأستاذ المساعد، بقسم هندسة الميكاترونيات بكلية الهندسة بالجامعة، بعمل رئيس لمجلس القسم، وقيام الدكتور نادية أمين محمد الأستاذ المتفرغ بقسم إدارة الأعمال، بكلية التجارة بالجامعة؛ للقيام بعمل رئيس مجلس القسم.

 

  كما شملت القرارات؛ تجديد تعيين الدكتور صمويل تامر بشرى خليل الأستاذ بقسم الصحة النفسية، بكلية التربية بالجامعة، رئيسًا لمجلس القسم، والدكتور أحمد عبد الموجود محمد فرغلي الأستاذ المساعد بقسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق بالجامعة؛ بعمل رئيس لمجلس القسم.

 

جامعة أسيوط تنعى الطبيب العالمي محمود فتح الله رائد علوم أمراض النساء والتوليد

جامعة أسيوط تكرم الفائزين فى مسابقة أفضل الأبحاث دوليًا للعلوم الإنسانية والاجتماعية والفنون

  وتضمنت القرارات؛  ندب الدكتور محمد عبد المجيد إبراهيم الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء بكلية العلوم بالجامعة؛ للإشراف على قسم علوم وتكنولوجيا صناعة السكر، والصناعات التكاملية، بكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية بالجامعة، وتجديد ندب الدكتور ميخائيل نظمي عجبان الأستاذ بقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب بالجامعة؛ للإشراف على قسم البيولوجيا الجزيئية، بمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية بالجامعة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسيوط تكنولوجيا صناعة السكر جامعة أسيوط رئيس جامعة أسيوط صناعة السكر كلية التجارة كلية الهندسة كلية الحقوق كلية العلوم كليات جامعة اسيوط

مواد متعلقة

مياه أسيوط تناقش موقف محطات معالجة ورفع الصرف الصحي العاطلة

انطلاق دورات تدريبية للسيدات بالمجمع الصناعي الحرفي بساحل سليم أسيوط

تنظيم جلسة تشاور بديروط أسيوط لوضع مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة

متحدث حملة المرشح الرئاسي فريد زهران: إعلاء شأن المواطن البسيط أهم أهداف البرنامج الانتخابي

تحرير 343 مخالفة تموينية في حملات بالأسواق والمخابز بديروط أسيوط على مدار شهر

جامعة أسيوط تنعى الطبيب العالمي محمود فتح الله رائد علوم أمراض النساء والتوليد

بـ 55 عملا فنيا، "فنون جميلة أسيوط" تنظم معرضًا بعنوان "افتراضات جدارية"

صدور قرار بتشكيل مجلس إدارة مركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

تعرف على أجر بيومي فؤاد عن مشاركته في مسرحية تطبق الشروط والأحكام بموسم الرياض

6 صور ترصد وصول ومشاركة السيسي في القمة العربية الإسلامية بالرياض

10 رسائل مصرية نارية أمام القمة العربية الاسلامية بالرياض، وقف فوري لإطلاق النار وإجراء تحقيق دولي الأبرز

تصرف غريب من كريستيانو رونالدو تجاه تركي آل الشيخ يثير التعجب (فيديو)

نص كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية الإسلامية

موعد مباراة صن داونز ضد الوداد في نهائي الدوري الأفريقي والقنوات الناقلة

بعد انتقاد الجمهور، ريتا حرب تخرج عن صمتها وترد على الهجوم بسبب دورها في الخائن

جلسة بين أحمد سليمان ومعتمد جمال الإثنين لمعرفة طلباته

Advertisements

منوعات

المزيد

رئيسة وزراء إيطاليا تتدخل لإنقاذ رضيعة بريطانية (فيديو)

لأول مرة في العالم، نجاح عملية زرع عين كاملة

معجون أسنان لعلاج حساسية الفول السوداني

عمرها 94 عاما، تكشف أسرار الحياة الطويلة

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار 11 سلعة غذائية خلال أكتوبر الماضي بعد زيادة التضخم السنوي

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري السبت 11-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 11-11-2023

أسعار السكر اليوم السبت 11-11-2023

المزيد

انفوجراف

مواعيد إجراء قرعة الحج لعام 2024 فى المحافظات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يسري جبر: الفرقة الناجية هى كل مسلم آمن بالله ورسوله وصلى وصام

أدعي على ابني المدمن بالموت فهل هذا جائز شرعًا؟ أمين الفتوى يرد

أفضل صيغ الحمد الواردة في الكتاب والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية