عرض "أما عن حالة الطقس" ضمن نادي سينما البحر المتوسط بالهناجر
تعرض قاعة السينما بالهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، والتابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في تمام السادسة من مساء غدا الإثنين الموافق 13 نوفمبر الجاري فيلم "أما عن حالة الطقس".
ويأتي ذلك في إطار نشاط سينما دول البحر المتوسط
سينما دول البحر المتوسط
الفيلم حائز علي جائزة لجنة التحكيم لمهرجان الإسكندرية ٢٠٢٣، من تأليف وإخراج وبطولة الفنان أحمد حداد.
فيلم أما عن حالة الطقس
ويشارك في البطولة كل من كاريمان حجازي، حنان يوسف، حسن الجريتلي، داليا رمزي، ويعقب عرض الفيلم ندوة يديرها الناقد سيد محمود.
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