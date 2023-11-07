صالون "كلام فالسيما" يناقش تأثير صورة محسن أحمد في الأفلام بالهناجر

تستضيف سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، والتابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في تمام السابعة من مساء الخميس المقبل الموافق 9 نوفمبر الجاري، صالون "كلام فالسيما" للمخرج أشرف فايق.

صالون كلام فالسيما

ويقام الصالون هذا الشهر تحت عنوان "د. محسن أحمد ومدى تأثير صورته في أفلامه السينمائية".

كما يقام نفس الصالون فى السابعة من مساء الخميس 16 نوفمبر بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.

الجدير بالذكر أن صالون "كلام فالسيما" يقام شهريا الخميس الثاني بسينما الهناجر، والخميس الثالث بمركز الحرية للابداع بالاسكندرية.

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