الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

صالون "كلام فالسيما" يناقش تأثير صورة محسن أحمد في الأفلام بالهناجر

صالون كلام فالسيما،
صالون كلام فالسيما، فيتو

تستضيف سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، والتابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في تمام السابعة من مساء الخميس المقبل الموافق 9 نوفمبر الجاري، صالون "كلام فالسيما" للمخرج أشرف فايق.

صالون كلام فالسيما 

ويقام الصالون هذا الشهر تحت عنوان "د. محسن أحمد ومدى تأثير صورته في أفلامه السينمائية".

كما يقام نفس الصالون فى السابعة من مساء الخميس 16 نوفمبر بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.

الجدير بالذكر أن صالون "كلام فالسيما" يقام شهريا الخميس الثاني بسينما الهناجر، والخميس الثالث بمركز الحرية للابداع بالاسكندرية.

Advertisements

افتتاح ملتقى القاهرة للرسوم المتحركة بمركز الهناجر للفنون، الأربعاء

أكتوبر 73 واليوبيل الذهبي، ندوة في ملتقى الهناجر الثقافي الشهري

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

صالون كلام فالسيما سينما الهناجر التنمية الثقافية المخرج أشرف فايق الهناجر

مواد متعلقة

نادي السينما المستقلة يحتفي بذكرى انتصارات أكتوبر في الهناجر، اليوم

صلوا على الزين، أمسية شعرية غنائية احتفالا بالمولد النبوي في الهناجر للفنون

الأكثر قراءة

هدنة الـ 3 أيام، تفاصيل اتصالات الساعات الأخيرة بين واشنطن وتل أبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدني للأجور

صورة لـ أنتوني بلينكن فى العراق تجلب العار للولايات المتحدة الأمريكية، هذه قصتها

محمد رمضان يعلق على أزمة بيومي فؤاد ومحمد سلام: مش هنسمح بكده

خبير اقتصادي يكشف حقيقة تعرض مصر للإفلاس

وزير الشباب والرياضة يطمئن على العامري فاروق في المستشفى

موقع عبري: الرئيس المصري يشعر بالغضب، وهذه تفاصيل رد فعله على نتنياهو

شاب ينهي حياته من أعلى مول شهير في مدينة نصر

Advertisements

منوعات

المزيد

تواشيح وذكر ومديح، المئات يهيمون بحب آل النبي في مولد الحسين (فيديو وصور)

شعار مصر للطيران يزين تاكسي لندن تزامنًا مع معرض سوق السفر العالمي

حضور كثيف في الليلة الختامية بمولد الإمام الحسين (فيديو وصور)

نيمار ضحية عملية سطو مسلح جديدة في البرازيل ونجاة ابنته من الخطف

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق مساء اليوم الثلاثاء 7-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في ختام التعاملات

ارتفاع أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 7/ 11 /2023

المزيد

انفوجراف

الأكثر رعبا وانضمت حديثا للشرق الأوسط.. ما هي غواصة أوهايو النووية الأمريكية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى الاحتفال بالحسين، شهداء آل البيت والناجون من كربلاء

تفسير حلم اللحم المطبوخ في المنام وعلاقته بهزيمة الأعداء وزوال ضيق الحال

تفسير رؤية شخص قصير القامة في المنام وعلاقتها بحدوث الكثير من المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية