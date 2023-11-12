سلامة الغذاء: 3215 رسالة مصدرة بزيادة 11 ألف طن عن الأسبوع الماضي

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا للإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3215 رسالة بإجمالي 155000 طن بزيادة نحو 11000 طن عن الأسبوع الماضي، تنوعت ما بين 515 صنفا من دقيق، وخضر وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.

البطاطا الحلوة تتصدر الصادرات

وتصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 9000 طن، تليها الفاصولياء بإجمالي 5000 طن، وتصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 8000 طن، تليه الفراولة بإجمالي 5000 طن، ثم الليمون بـــإجمالي 4000 طن.

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ومثلت المغرب والسعودية والسودان وليبيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 152 دولة مستوردة.

واحتل ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 530 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 525 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 500 رسالة.

مأموريات للرقابة على المصانع

كما نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 77 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، حيث تم تسجيل 11 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجاري إدراج 5 مصانع بالقائمة البيضاء، كما تم إصدار شهادة توريد تغذية مدرسية خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 27 زيارة، وجاري إدراج 2 منشأة بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 375 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

فيما أشار البيان الصادر عن الإدارة العامة لسلامة الغذاء أن الرسائل الغذائية الواردة بلغت 1775 رسالة بنحو 478100 طن، وتم رفض 19 رسالة منها، وتنوعت الرسائل الغذائية مابين 177 صنف من قمح وزيوت متنوعة وفول من 90 دولة، ومثلت روسيا الأسبوع الماضي أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها فرنسا وبلغاريا وأندونيسيا وأوكرانيا.

كما قامت الهيئة العامة لسلامة الغذاء إدارة السلع الاستراتيجية بتنفيذ 7 زيارات تفتيش على مواقع تخزين القمح (الصوامع، البناكر، الهناجر، الشون ومراكز التجميع) بمحافظات الدقهلية، دمياط وكفر الشيخ.

ووصل إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 48 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة، البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة مجلس الوزراء، جهاز حماية المستهلك.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 35 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، والتي سجلت لدى الإدارة 6 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1584 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

كما عقدت الإدارة دورة تنشيطية في مجال تطبيق المنظومة الإلكترونية للمحال العامة بفرع الهيئة بمحافظة بني سويف بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــــ 10 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الغربية، الشرقية، الفيوم، الإسكندرية، الدقهلية، بني سويف والمنوفية

كما قامت إدارة الرقابة والتراخيص بزيارة على المنشآت السياحية شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظة أسوان، الإسكندرية، جنوب سيناء، الجيزة، القاهرة والفيوم، وتم تسجيل 3 فنادق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 27 زيارة رقابية على مراكب وسفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز، وتم تسجيل 4 منشآت غذائية لتداول الأسماك خلال الأسبوع الماضي.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 9 زيارات فحص على مجازر الدواجن واللحوم، بالإضافة إلى 29 زيارة لمصانع المغلفات الطبيعية، كما تم للمرة الأولى زيارة مجزر نعام وتعريف أصحاب المنشأة باشتراطات الهيئة الخاصة بمجازر النعام للإلتزام بتطبيقها خلال المرحلة القادمة حرصًا على سلامة المستهلك، وأصدرت الإدارة 8 أذون تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

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