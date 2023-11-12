الأحد 12 نوفمبر 2023
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محافظات

تعرف على نتيجة قرعة الحج في القليوبية

قرعة الحج بالقليوبية،
قرعة الحج بالقليوبية، فيتو

أجرت مديرية أمن القليوبية اليوم قرعة الحج 2024 حيث يمكن للفائزين الاستعلام عن نتائجهم من خلال رابط نتيجة قرعة الحج 2024 عبر موقع وزارة الداخلية لإعلان أسماء الفائزين بأداء مناسك الحج بين 2887 متقدم لاختيار 760 فائزا. 

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وأقيمت قرعة حج القليوبية 2024 اليوم في نادي الشرطة بحضور اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية وقيادات مديرية الأمن والأهالي والمتقدمين حيث استقبل الأهالي النتائج بالزغاريد  والدموع لاختيارهم لأداء المناسك وزيارة بيت الله.

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وكشفت الفعاليات أن المتقدمين بلغ عددهم 2887 لاختيار 760 شخصا لأداء المناسك بينهم 23 تزكية من كبار السن وواختيار 737 شخصا بالقرعة و380 احتياطي القرعة .
وتبين أن حصص المراكز والأقسام كالتالي:

الخصوص 9

العبور59

قسم بنها 77

اول شبرا 61

ثان شبرا 60

قسم قليوب 22

مركز قليوب 44

مركز طوخ 84

قها 9

الخانكة 56

القناطر 74

مركز بنها 75

مركز شبين القناطر 57

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اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اللواء نبيل سليم شبين القناطر طوخ قسم قليوب مديرية أمن القليوبية

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