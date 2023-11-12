إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لوظائف مهندس بوزارة الري

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم بإتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده الجهاز للمتقدمين في مسابقة شغل 238 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية والري.

بوابة الوظائف الحكومية

ويمكن للممتحنين الاستعلام عن موقفهم عبر بوابة الوظائف الحكومية على الرابط التالي .

ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالسادة الممتحنين متابعة بوابة الوظائف الحكومية لمعرفة موعد الامتحان الشفوي المقرر عقده لهم لاحقًا.

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خطوات الاستعلام عن النتيجة

ولكيفية الاستعلام عن نتيجة الاختبار الإلكتروني يرجى اتباع ما يلي:

1_الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال الدخول على الرابط هنا

2_ يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع.

3_ تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها وظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

4_يتم الدخول على وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها بعد إدخال الرقم القومي ورقم الطلب.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

محاور الاختبارات الإلكترونية

وخضع المتقدمون لتلك الوظائف لعدد من الاختبارات الخاصة، وستكون من خلال 5 محاور:

أولها: الكفايات السلوكية وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

والمحور الثاني: الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

والمحور الثالث: الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

والمحور الرابع: الكفايات التربوية.

والمحور الخامس: الكفايات الشخصية.