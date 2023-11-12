وزير الزراعة يوجه بسرعة الانتهاء من توزيع تقاوى القمح بالأسعار المعتمدة

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قيادات الوزارة بسرعة الانتهاء من توزيع تقاوى القمح على جميع المزارعين في كل محافظات الجمهورية نظرا لبدء موسم الزراعة خلال الأيام القليلة القادمة.

وشدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على ضرورة متابعة ومراقبة منافذ البيع والتوزيع لضمان جودة التقاوى، وكذلك الالتزام بالأسعار المعلنة من الوزارة، مؤكدا على محاسبة المقصرين في ذلك، مشيرًا إلى ان القمح من المحاصيل الاستراتيجية الهامة والتي تحظى باهتمام الدولة لأنه أحد محاور الأمن الغذائي.

وشدد القصير على التواجد مع المزارعين لتقديم الدعم الفني قبل وأثناء الزراعة للتوعية بالخريطة الصنفية وأساليب الزراعة الحديثة لتحقيق أعلى انتاجية.

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وكان مجلس الوزراء قد وافق على أقرار مبلغ 1600 جنيه سعرًا استرشاديًا لتوريد أردب القمح هذا العام، وذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجي.

السياسة الصنفية لمحصول القمح

وفي سياق متصل أصدر معهد المحاصيل الحقلية السياسة الصنفية لمحصول القمح لموسم 2023-2024.

وجاءت على النحو التالي:



محافظات الوجه البحري

بورسعيد - الإسماعيلية - السويس – دمياط - الدقهلية – الشرقية – الغربية - كفر الشيخ - البحيرة – الإسكندرية – المنوفية – القليوبية تزرع أصناف مصر 3- مصر 4- جيزة 171 – سخا 95 – سخا 96 سدس 14- سدس 15

الجيزة

تزرع أصناف مصر 3- مصر 4 - جيزة 171– سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15

الفيوم

تزرع أصناف مصر 1- مصر 3- مصر 4 - جيزة 171 – سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15 - بني سويف 5 – بنى سويف 7.



محافظات مصر الوسطى

بني سويف – المنيا تزرع أصناف مصر 1- مصر 3 - مصر 4 - جيزة 171 – سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15 – بني سويف 5 – بنى سويف 7.



محافظات مصر العليا

أسيوط - سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان - الوادي الجديد تزرع أصناف مصر 1 – مصر 3- مصر 4 - جيزة 171– سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15 - جميزة 11 – سدس 12– بني سويف 5 – بنى سويف 7.

الأراضي المستصلحة حديثًا في الدلتا الجديدة – مستقبل مصر شرق العوينات - توشكي تزرع أصناف مصر 1 – مصر 3- مصر 4– جيزة 171 – سخا 95 – سدس 14- سدس 15 - بني سويف 5 – بنى سويف 7.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد شدد على البدء في تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح اعتبارًا من الموسم الذي ينطلق خلال أيام، وكذلك المحاصيل الاستراتيجية لزيادة مساحتها خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارعين تسويق المحصول بأسعار مجزية تشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الهامة التي تستهدفها الدولة كأحد أهم محاور الأمن الغذائي.



وتخطط وزارة الزراعة إلى الاكتفاء من التقاوى المحلية المنتقاة والمعتمدة لمحاصيل الحبوب الإستراتيجية بهدف تغطية احتياجات المزارعين منها لضمان تحقيق أعلى إنتاجية من المحاصيل.