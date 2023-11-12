محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي بمحوري المراغة ودار السلام

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا لبحث الموقف التنفيذي، وآخر المستجدات الخاصة بمحوري " المراغة ساقلتة، ودار السلام _ أبو تشت "، والعمل على تذليل كافة المعوقات، بحضور اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام، واللواء عادل الشاذلي، واللواء عبد العزيز سليم، مساعدا مدير أمن سوهاج، وممثلي إدارة المهندسين العسكريين، والمساحة، ورؤساء الوحدات المحلية لمركزي المراغة، وساقلتة، ونائب الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، ومدير عام هيئة الأوقاف بسوهاج.

Advertisements

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية بتنفيذ مشروعي " محور المراغة _ساقلتة أعلى النيل، بطول 4.3 كيلو متر، والذي يربط بين طريق أسوان الزراعي الغربي، وطريق أسوان الزراعي الشرقي، ويعبر نهر النيل بكوبري طوله 570 مترا، وكذلك محور " دار السلام/ أبو تشت"، بطول 28 كم، حيث تقع مساحة 12,5 كم بمركز دار السلام بسوهاج، و15,5 كيلو متر من المحور بمركز أبوتشت بمحافظة قنا، ويربط بين الطريق الصحراوي الغربي عند مركز أبوتشت بمحافظة قنا، والطريق الزراعي الشرقي عند مركز دار السلام بسوهاج.

وأكد المحافظ أهمية تلك المشروعات، والتي تمثل شرايين جديدة للتنمية وإضافة هامة في مجال تدعيم شبكة الطرق، وخدمة حركة الاستثمار بالمحافظة بجانب تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، من خلال إنشاء طرق آمنة تخدم المواطنين وتربط مراكز المحافظة بعضها البعض، موجها بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة؛ للانتهاء من المحورين.