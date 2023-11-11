جامعة سوهاج تطلق سلسلة من الندوات التوعوية عن الانتخابات الرئاسية
قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج إن الجامعة بصدد إطلاق سلسلة من الندوات التوعوية لكافة منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلاب عن أهمية المشاركة السياسية، وضرورة ممارسة حقهم الانتخابي في الاستحقاق الرئاسي المقبل، باعتباره واجب وطني على كل مواطن مصري، خاصة في ظل التحديات التي تشهدها الدولة المصرية.
وأوضح النعماني أن المشاركة الإيجابية فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية، وتعد آلية لغرس قيم الولاء والانتماء داخل الشباب، للانخراط فى الحياة السياسية والاستفادة من طاقاتهم وأفكارهم البناءة، وانعكاس ذلك على تحقيق الاستقرار المجتمعي واستكمال مؤسسات الدولة.
وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن سلسلة الندوات ستبدأ يوم ١٩ نوفمبر وتستمر حتي يوم ٢٦ من نفس الشهر، وسوف تستهدف عدد من الكليات وهي التربية- الاداب- الصيدلة-العلوم- التربية الرياضية، وسيحاضر بها نخبة متخصصة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
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