بحثا عن المواهب، هيثم عرابي يتابع مباراة وادي دجلة وبتروجت بدوري المحترفين

حرص هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر على حضور مباراة وادي دجلة وبتروجيت بدوري المحترفين والتي جمعت الفريقين اليوم على ملعب ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

وظهر هيثم عرابي في مدرجات ستاد السلام رفقة شريف سالم وطارق حمودة كشافي المواهب بنادي مودرن فيوتشر.

ويحرص فريق مودرن فيوتشر على متابعة الدوريات بكافة مستوايتها من اجل اقتناص المواهب وضمها للفريق خاصة مع اقتراب فتح سوق الانتقالات الشتوي.

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وانطلقت اليوم الأحد، مباريات الجولة الثامنة لمسابقة دوري المحترفين “دوري القسم الثاني “أ” بمشاركة 20 فريقا والتي ينظمها اتحاد الكرة.

مواعيد الجولة الثامنة لدوري المحترفين



وادي دجلة ضد بتروجت - الأحد 2:30 عصرا

أسوان ضد مكادي - الاثنين 2:30 عصرا

بترول أسيوط ضد غزل المحلة - الاثنين 2:30 عصرا

مصر المقاصة ضد جمهورية شبين - الاثنين 2:30 عصرا

أبوقير للأسمدة ضد النصر للتعدين - الاثنين 2:30 عصرا

راية ضد دكرنس - الاثنين 5:00 مساء

طنطا ضد النجوم - الثلاثاء 2:30 عصرا

القناة ضد الاتصالات - الثلاثاء 2:30 عصرا

السكة الحديد ضد بروكسي - الثلاثاء 2:30 عصرا

السكة الحديد ضد بروكسي - الثلاثاء 2:30 عصرا

لافيينا ضد حرس الحدود - الثلاثاء 2:30 عصرا

موعد مباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر، نظيره فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي، بأولى مواجهات الفريقين بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر لها 26 نوفمبر الجاري على ملعب ستاد السلام فى تمام الساعة السادسة مساء.

طاقم تحكيم مباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مسؤولي فريق مودرن فيوتشر، بطاقم حكام مواجهة الفريق ضد سوبر سبورت الجنوب أفريقي بالكونفدرالية.

ويدير المباراة تحكيميًّا طاقم تحكيم من بوركينا فاسو، بقيادة جيان أوتارا حكم ساحة، ويعاونه سيدو طاميا وحبيب عمر مساعدين، وباتو بينوتي حكم رابع.

فيما يراقب المباراة السوداني سابيت ليبردو، والجزائري محمد بنوزه مراقبًا للحكام.

وأوقعت قرعة الكونفدرالية الإفريقية، فريق مودرن فيوتشر، بالمجموعة الأولى رفقة سوبر سبورت الجنوب افريقي والهلال الليبي واتحاد العاصمة الجزائري.

منتخب بنين يستدعي حساني ايموران

وأرسل الاتحاد البنيني لكرة القدم خطابًا رسميًّا لنادي مودرن فيوتشر يُشير إلى طلب استدعاء اللاعب حساني ايموران، للانضمام لمعسكر منتخب بنين الأول خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

ويستعد منتخب بنين لمواجهتي جنوب أفريقيا وليسوتو في إطار التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم ٢٠٢٦.

وتعاقد نادي مودرن فيوتشر في بداية الموسم الجاري مع البنيني حساني ايموران لمدة موسم على سبيل الإعارة من فريق لوتو بوبو البنيني مع وجود بند يقضي بأحقية شراء اللاعب بنهاية الموسم.

كما انضم عمر كمال عبد الواحد لمعسكر منتخب مصر الحالي استعدادًا لتصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم.

إصابات فيوتشر

ويجهز فريق مودرن فيوتشر مصابي الفريق وأبرزهم، باسم علي والكاميروني جوناثان نجويم، وذلك للحاق بمباراة الفريق المقبلة أمام سوبر سبورت الجنوب أفريقي، ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر دورى المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

واستقر البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، على خوض 3 مباريات استعدادا لمواجهة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يلتقي فريق مودرن فيوتشر مع الإسماعيلي في أولى المباريات الودية يوم 13 من الشهر الجاري على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة الدولى، والداخلية يوم 19 من الشهر ذاته، والمباراة الثالثة لم يتم تحديد طرفها بعد.

وأوقعت قرعة المجموعات للكونفيدرالية فيوتشر ضمن المجموعة الأولى التي تضم اتحاد العاصمة الجزائري (حامل اللقب) وسوبر سبورت الجنوب أفريقي، والهلال الليبي.

وكان فيوتشر قد تأهل لدور المجموعات، بعد تخطيه عقبة سينجيدا التنزاني في دور الـ32.

مواعيد مباريات مودرن فيوتشر بدور المجموعات من الكونفدرالية

وستكون مواعيد مباريات فريق مودرن فيوتشر كالتالي:

الجولة الأولى - 26 نوفمبر

مودرن فيوتشر يستضيف سوبر سبورت الجنوب أفريقي.

الجولة الثانية- 3 ديسمبر

مودرن فيوتشر يحل ضيفًا على الهلال الليبي.

الجولة الثالثة - 10 ديسمبر

مودرن فيوتشر يحل ضيفًا على اتحاد العاصمة الجزائري.

الجولة الرابعة - 20 ديسمبر

مودرن فيوتشر يستضيف اتحاد العاصمة الجزائري.

الجولة الخامسة - 25 فبراير 2024

مودرن فيوتشر يحل ضيفًا على سوبر سبورت الجنوب افريقي.

الجولة السادسة والأخيرة: 3 مارس 2024

مودرن فيوتشر يستضيف الهلال الليبي.

ترتيب فيوتشر بالدوري

ويحتل فيوتشر المركز الثاني بجدول الدوري المصري برصيد 12 نقطة حيث خاض 6 مباريات فاز في 4 وخسر مباراتين ولم يتعادل في أي مباراة وسجل 8 أهداف واستقبل 4 أهداف.