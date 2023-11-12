أحمد شلبي: السوق السعودي يطلب خبرة الشركات المصرية

أكد الدكتور أحمد شلبي، رئيس مجلس العقار المصري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن مصر تنفذ تجربة رائدة في تدشين المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة، وأصبحت هناك خبرة لدى القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات الضخمة، وأصبحت هذه النهضة العمرانية محط أنظار العالم.

وأوضح أن التجربة المصرية من أهم التجاري التي وجد الجانب السعودي أنه يمكنه الاستفادة منها، ولا يطلب الجانب السعودي استثمارات من الشركات المصرية ولكنها تطلب الخبرة التي تمتلكها الشركات المصرية ونقلها للسوق السعودي، لذا فإن توجه الشركات المصرية للخارج يعد تجربة تكامل وفرصة لاكتساب خبرات أكبر، وتحقيق أرباح يتم توجيهها للسوق المصري.

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وأضاف خلال الجلسة الثانية من مؤتمر التطوير العقاري السابع، أن أسعار العقارات تقريبا شهدت تضاعفا في أسعارها خلال الفترة السابقة، ورغم ذلك استمر الإقبال على شراء العقارات، حيث بلغت مبيعات أكبر 10 شركات في السوق العقاري بنهاية الربع الثالث حوالي 460 مليار جنيه تقريبا مقابل 230 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار إلى أن هناك إقبالا قويا من العملاء المصريين داخل مصر وخارجها على شراء العقارات، وهو ما يعكس الثقة في العقار باعتباره ملاذا آمنا للاستثمار، كما يؤكد وجود طلب قوي وحقيقي، وذلك رغم التحديات الاقتصادية العالمية التي أثرت على كافة دول العالم.

وقال الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن تكلفة المشروعات التي أقامتها وزارة الإسكان خلال الفترة من 2014 حتى 2023 سجلت نحو 1.3 تريليون جنيه، هذه المشروعات السكنية ساهمت في جذب نحو 5 ملايين نسمة في المدن الجديدة، فيما يصل إجمالي عدد السكان إلى هذه المشروعات 6.5 مليون نسمة بهذه المجتمعات بما فيها مدن الجيل الرابع.

وأكد إنشاء نحو 23 مدينة منذ السبعينات حتى 2014، فيما بدأت تتجه الحكومة إلى مدن الجيل الرابع حاليا.

ولفت إلى أنه تم توفير نحو 1.5 مليون وحدة سكنية منذ 2014 حتى الآن وهي وحدات سكنية متنوعة تضم كافة الشرائح من قبل وزارة الإسكان.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقاري السابع أنه تم بناء نحو 2.7 مليون وحدة سكنية من قبل الدولة والشراكة مع القطاع الخاص آخر 9 سنوات، لافتا إلى أن مصر بها نحو 13 مليون وحدة سكنية مغلقة وغير مستغلة حاليا.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان أقامت نحو 12 ألف مشروع، لتوفير حاجة العقارات في مصر، وسد الفجوة التي بلغت نحو 2 مليون وحدة عجز متراكم في 2014.

وقال إن السوق يمر بأحداث خارجية تؤثر في النهاية على السوق العقاري المصري خلال آخر 3 سنوات.

وأشار إلى أن أهم القضايا التي تم مناقشتها خلال السنوات الأخيرة وأهمها هي ارتفاع تكاليف الإنشاء، وارتفاع سعر الصرف وطول مدة عرض البيع وارتفاع سعر الفائدة.