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عقارات

الأربعاء آخر فرصة، كيف تقدم على شقق جنة بالحجز الفوري؟

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

أكدت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية على الإقبال الكبير من المواطنين للتقديم على  شقق جنة بالطرح الجديد بالمدن الجديدة وفقًا لآلية الحجز الفوري، ويستمر التقديم  حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 نوفمبر.

الطرح يضم شقق المشروع بمدن (رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – ناصر غرب أسيوط – غرب قنا – ملوي الجديدة)، للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص.

والشقق بمساحات تتراوح بين 100 و161 م وكاملة التشطيب وجاهزة للتسليم والشقق في كمباوند متكامل الخدمات.

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ويتم شراء كراسة الشروط مدرج بها استمارة الحجز من جهاز المدينة.

وعلى مستوى نظام السداد يتم استكمال سداد 10% بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0,5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالتخصيص، ويتم سداد  5% وديعة الصيانة عند التعاقد وقبل الاستلام، وسداد 5 % من إجمالي ثمن الوحدة عند التسلم.

ويتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات)، محملة بالفائدة على رصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % + 0,5 % مصاريف تحصيل)، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل التسلم.

ويقوم جهاز المدينة  بتشكيل أمانة فنية للجنة الرئيسية بجهاز المدينة، برئاسة رئيس الجهاز وأعضاء متخصصين (عقاري - فني - مالي - قانوني)، وتتلقى اللجنة طلبات العملاء الراغبين في تخصيص وحدات سكنية، مرفق به استمارة الحجز محددًا بها بيانات الوحدة السكنية المراد تخصيصها المدرجة بكراسة الشروط، وذلك من تاريخ إعلان الطرح ولمدة شهر.

وحددت الوزارة شروط التقديم كالتالي:

- أن يكون شخصًا طبيعيًّا وله أهلية التصرف.

 -ألا تقل سنه عن 21 عامًا عند التقديم.

-يجوز التخصيص لشخص بصفته وليًّا على قاصر.

-في حالة تقدم أكثر من عميل على وحدة سكنية يتم إجراء قرعة علنية يدوية على الوحدة المطلوبة بينهم.

-يتم التعامل طبقًا للأسعار المعتمدة من اللجان المختصة بالتسعير.

وأعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لـصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن مد فتح باب تحويل الحجز للمشروعات المتوافر بها وحدات للمواطنين منخفضي الدخل الحاجزين ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، حتى الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن ذلك جاء استجابة لطلبات المواطنين، الذين رغبوا في منحهم فرصة زمنية أطول للتقديم بعد تزايد الإقبال خلال الفترة الأخيرة، خصوصًا أن الوحدات السكنية المطروحة جاهزة للتسليم الفوري.

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البنك المركزى المصرى المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية

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