الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

البورصة تخسر 19 مليار جنيه بختام تعاملات بداية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.613 تريليون جنيه.

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.65% عند مستوى 23910 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.51 % عند مستوى 28897 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.66% عند مستوى 10177 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.58%  عند مستوى 4732 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% عند مستوى 6960 نقطة.

تداولات جلسة نهاية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس الماضي، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.632 تريليون جنيه، لتربح نحو 16 مليار جنيه. 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.36% عند مستوى 24312 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92 % عند مستوى 29341 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.37%  عند مستوى 10349 نقطة. 

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1%  عند مستوى 4701 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61% عند مستوى 6987 نقطة.

Advertisements

تداولات جلسة الأربعاء 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الأربعاء الماضي، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.616 تريليون جنيه، لتربح نحو 35 مليار جنيه.

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.54% عند مستوى 23986 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.88 % عند مستوى 29074 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.52% عند مستوى 10209 نقاط.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75%  عند مستوى 4654 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74%  عند مستوى 6901 نقطة.

تداولات منتصف الأسبوع 

 وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.581 تريليون جنيه، لتربح نحو 24 مليار جنيه. 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.45% عند مستوى 23393 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.15% عند مستوى 28538 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.48% عند مستوى 9956 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62%  عند مستوى 4619 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.41% عند مستوى 6850 نقطة.

 ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الشركات الصغيرة والمتوسطة الشركات الصغيرة الصغيرة والمتوسطة ايجي اكس 30 للعائد الكلي إيجي إكس 70 متساوي الأوزان شركات الصغيرة والمتوسطة شركات الصغيرة مؤشرات البورصة بختام تعاملات

مواد متعلقة

رسميا، تأجيل موعد حفل جوائز الإيمي لأجل غير مسمى بسبب إضراب هوليوود

مدبولي: لولا المشروعات الكبيرة كانت الكهرباء ستعمل عدة ساعات فقط يوميا

رئيس الوزراء: الدولة لا تُفضل تصدير الغاز الطبيعي بدلًا من توفيره لمواطنيها

مدبولي يعلن إجراءات مواجهة مشكلة انقطاع الكهرباء.. استيراد شحنات إضافية من المازوت.. ترشيد الإنارة العامة.. العمل "أون لاين" خلال أيام الأحد من شهر أغسطس

تحديات واجهت البورصة المصرية خلال 2023, الشراء بالمارجن والبحث عن الربح السريع أضرت بالتداول.. واستخدام التكنولوجيا المالية لتدعيم سوق المال

أين ذهب أوائل الثانوية العامة في السنوات الماضية؟.. هاجر غمري لم تحقق حلمها بالالتحاق بكلية الاقتصاد.. والثاني مكرر يلتحق بطب الزقازيق

فائزة العماري تهز عرش الكرة الأوروبية.. صفقة الهلال السعودي بين يديها.. وتحدد مصير انتقال مبابي

بعد عودة بدراوى، سيناريوهات حل أزمة المرشح الرئاسى فى حزب الوفد

الأكثر قراءة

رسالة عاجلة من أردوغان لمصر ودول الخليج

مجندة إسرائيلية تتحدث بلغة ركيكة، نشطاء يكشفون سر الفيديو المفبرك لطبيبة مستشفى الشفاء (فيديو)

الزمالك يشارك في السوبر المصري بشرط.. تعرف على التفاصيل

مونديال كرة اليد، الأهلي يتأخر أمام الخليج السعودي في الشوط الأول (صور)

إيران تكشف سبب تحفظها على بنود في البيان الختامي لقمة الرياض

سر تغيير قادة أوروبا موقفهم من العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو جراف)

الدوري الإنجليزي، محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد برينتفورد

البترول ترفع إجمالي كميات الوقود لمحطات الكهرباء بنسبة 12%

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 13-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

بالأسعار، طرح أراضي تعليمية بالتخصيص الفوري

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 12-11-2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

أسعار السكر مساء اليوم الأحد 12-11-2023

المزيد

انفوجراف

سر تغيير قادة أوروبا موقفهم من العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح أقوال الفقهاء في حكم القراءة من المصحف أثناء الصلاة

تفسير حلم حضن الأم في المنام وعلاقته بانتهاء الخلافات الزوجية

ما حكم التسمي باسم "حكيم"؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية