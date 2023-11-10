الجمعة 10 نوفمبر 2023
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حوادث

شقيقان يقتلان ابن عمهما ضربا بالشوم على رأسه بسبب قطعة أرض أملاك دولة ببني سويف

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أقدم شقيقان على قتل ابن عمهما ضربًا بعصا "شومة" على رأسه بسبب نزاع على قطعة أملاك دولة بناحية عزبة "أبوحمد" التابعة لقرية السعادنة بدائرة مركز بنى سويف.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى مركز شرطة بنى سويف بلاغًا من الأهالى بالعثور على شخص ملقى بجثته فى وسط الزراعات وبه جروح وإصابات وتم إخطار اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بنى سويف، بالواقعة، فأمر بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات التى أشرف عليها رجال المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة ابني عم المجنى عليه، فتم القبض عليهما.

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وتبين من التحريات الأولية أن المجنى عليه يدعى ايهاب حسين ابوبكر حمد، 23 سنة وأنه كان مقررا زفافه على عروسته فى شهر يونيه القادم وأثناء وجوده فى أرض أملاك دولة بعزبة أبو حمد المتاخمة لقريته السعادنة التابعة لمركز بنى سويف فوجئ بوجود نجلى عمه عبدالرحمن وأحمد فى الأرض فنشب نزاع بينهما على ملكية الأرض وكان مع أحد المتهمين عصا "غليظة عبارة عن "شومة" ضربا بها المجنى عليه وأردوه قتيلا فى الحال. 

 

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على كل من "عبدالرحمن ع.س" وشقيقه أحمد، المتهمين فى واقعة قتل المجنى عليه فى الأرض وتم تقديمهما إلى النيابة العامة.

 

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المتهمان تشريح جثة المجنى عليه لبيان ما بها من إصابات والتصريح بدفن الجثة بعد التشريح والاستماع إلى أقوال والد المجنى عليه وعمه، والتحفظ على أداة الجريمة.

 

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