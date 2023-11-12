محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير بالمحلة الكبرى

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة الأعمال ميدانيا، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها اليوم، لمتابعة أبرز المشروعات في المحلة الكبرى بحضور المحاسب أحمد المغاورى رئيس حي ثان المحلة، اللواء هشام رفعت رئيس حي أول المحلة اللواء عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى.

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وبدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية في إنشاء مركز تجميع الألبان التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بمنطقة منشية عبد المنعم رياض وسوق التقوى بالمحلة الكبرى حيث تشهد المنطقة أعمال تطوير شاملة شملت توسعة ورصف شارع منشية عبد المنعم رياض الرئيسي ورصف الشوارع الفرعية بالانترلوك وإزالة البروز والتعديات بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة للطرق وتطوير ورفع كفاءة أرصفة المشاة لتسهيل حركة سير المواطنين.

وتشمل أعمال التطوير الجارية بسوق التقوى رصف شارع السوق بالخرسانة كونه سوق يتعرض للمياه والمواد العضوية بصفة مستمرة التي تؤثر على الاسفلت لذلك تم رصفه بالخرسانة، بالإضافة إلى توحيد عرض الأرصفة ووضع تصميم موحد لأكشاك سوق التقوى، كما تفقد السوق من حيث توافر السلع الأساسية وخاصة الخضر والفاكهة والتأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة

واستكمل المحافظ جولته بالمحلة الكبرى، حيث تابع الأعمال الجارية بكورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين والذي يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا، كمحور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، بجانب كونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالينا في المدينة.

واختتم المحافظ جولته بتفقد بناء مجلس مدينة المحلة الجديد والذي يتكون من دور أرضي و6 أدوار على مساحة 2842 متر مربع داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة.

وأشار المحافظ، إلى أن المبنى مصمم على أحدث الطرق ليلبي احتياجات المواطنين بالمحلة، إذ يضم مكتب لمحافظ الغربية، قاعة اجتماعات كبرى، مركز خدمة مواطنين متطور، مجلس شعبى محلى، وإدارات خدمية تعمل بشكل مميكن لتقديم كافة الخدمات والمعاملات للمواطنين بشكل ميسر.

محافظ الغربية يتفقد تطوير أرض مجزر قديم بعد تحويله لحملة صيانة المعدات.

وتفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، استمرارا للمتابعة المستمرة والتواصل مع المواطنين للوقوف على مشاكلهم والاستماع لمطالبهم وشكواهم مع متابعة تيسير الإجراءات لتلبية مطالبهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتواصل المباشر والمستمر مع المواطنين، وتلبية مطالبهم والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة في وقت قياسي.

واستمع محافظ الغربية لطلبات وشكاوى عدد من المواطنين، موجها بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء أسباب الشكوى بالتنسيق مع الجهات المعنية والعرض عليه،كما وجه المحافظ العاملين بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمتابعة المستمرة مع الجهات المعنية وفق منظومة تلقي الشكاوى لبحث ودراسة مطالب المواطنين والإسراع في حلها تيسيرا عليهم.

وأشار "رحمي" إلى أن المحافظة تسعى دائمًا لتلبية مطالب أهالي المحافظة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا حرصه واستمراره في التواصل الدائم والمباشر مع جميع مواطني المحافظة أثناء جولاته المستمرة للتعرف على مدى احتياجاتهم ومناقشة مطالبهم وتوفير الحلول المناسبة لها وفقًا للوائح والقوانين المتبعة.

وقال المحافظ إن المركز التكنولوجى بديوان عام المحافظة يتكون من 12 شباكا تم تخصيص أحدهم لذوي الاحتياجات الخاصة وآخر للاستعلام والرد على استفسارات المواطنين، كما تم تخصيص 2 شباك لخدمة المواطنين لتلقي الشكاوى و4 شبابيك للاستعلامات عن جميع الطلبات المقدمة لإدارات الديوان (التخطيط - خدمة المواطنين - خزينة - طلبات المرافق)، إلى جانب تخصيص 2 شباك لطلبات مركز المعلومات والمرافق (طلب تصاريح الحفر - طلبات كارت الوصف) و2 شباك لخزينة التحصيل، مشيرًا إلى أن المركز يحتوي على 25 جهاز كمبيوتر و10 طابعات و10 اسكانر وبه وحدة ترتيب أدوار ونداء آلي لمنع التكدس.

وأضاف رحمي أن المركز يهدف إلى الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة من خلال ميكنة الخدمات ضمن مجال التحول الرقمي، توفير تقارير لمؤشرات الأداء، توفير متابعة دورية لنسب إنجازات الطلبات بجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة.