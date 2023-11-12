الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

عصام كامل

خسائر أمريكا في غزة

قد تدرك أمريكا قبل غيرها أن حرب السابع من أكتوبر انتهت بانتصار ساحق للمقاومة الفلسطينية، وأن ما يجرى ليس سوى تدمير للبشر والحجر وكل مقومات الحياة، وأن هذا التدمير لا يصنع نصرا ولا يحمي محتلا ولا يقدم سوى صورة لممارسات تأبى الحيوانات أن ترتكبها.


ويعرف الأمريكان قبل غيرهم أن الوطن الذي صنعوه للكيان المحتل لم يعد سوى إله من العجوة، صنعوه وعبدوه وأكلناه يوم السابع من أكتوبر العظيم، ويعرف الأمريكان كما يعرف غيرهم أن بداية النهاية قد حانت، وأن هذا الكيان ليس إلا وهما ولم يعد حقيقة، وأن كل صبي فلسطيني وكل طفل عربي يدرك أن النصر آت لاريب فيه، وأن الألة الأمريكية لا يمكن لها أن تحمي غاصبا ومحتلا طوال الوقت.

Advertisements


وما لا يعرفه الأمريكان أن حصتهم من الكراهية قد زادت حتى طافت وأغرقت كل ما حولها وأن الحقد والبغض والغضب أصبحت مترادفات لوجوده بالمنطقة، وأن الأمريكي الذي قدم نفسه وسيطا قد سقط في الامتحان، وأن بلاده أصبحت تحظى بالنصيب الأكبر من الكراهية.


وما لا يعرفه الأمريكان أن ما فعلوه باستقدام أساطيلهم وحاملات طائراتهم وإمدادهم للكيان المحتل بصنوف الأسلحة الفتاكة زادت من رقعة التطرف، ومنحت التشدد شرعية لم يكن يحلم بها، فما من مواطن عربي إلا وتحول أمام آلة قتل الأطفال في غزة إلى قنبلة موقوتة.

صناع الكراهية


لم يعد من المنطقي أن تقنع مواطنا عربيا طبيعيا أن يتعايش مع هذه المشاهد التي حركت الرأي العام العالمي الذي كان يساند بالغش والخداع الإعلامي هذا الكيان، وكان يتصور أنه واحة الديمقراطية في المنطقة، فاكتشفوا أنه آلة لارتكاب المجازر والمذابح ضد الأبرياء.


ولم يعد من العقل أن تطالب مواطنا عربيا بأن يقبل فكرة وجود إسرائيل من الأصل، وأن من وقعوا معه اتفاقيات تطبيع تراجعوا وتقهقروا أمام غضب شعوبهم، ولم يعد أيضا من المنطقى أن تقنع عربيا واحدا ولا إنسانا حرا في أي مكان في العالم بأن أمريكا لديها تمثال للحرية.


أمريكا في حرب غزة هي قاتل محترف ومرتكب جرائم عتيد، وصورة مشوهة لحضارة قامت على أشلاء أكثر من خمسة آلاف طفل فلسطيني، قتلتهم قنابل أمريكا ومدافعها وصواريخها ودفع ثمن كل هذا القتل والتدمير مواطن أمريكي بريء من ضرائبه.


حتى دعاة السلام من اليهود رفعوا لافتات "ليس باسمنا" رفضا لعمليات قتل الأبرياء التي تحظى بحماية أمريكية وإنجليزية بالدرجة الأولى، مع دعم أوروبي بدأ يتراجع على وقع المجازر التي نقلتها كاميرات الهواتف المحمولة والتى هزمت آلة الإعلام الصهيونية.

حصار الأزهر

ليلة إتهام الطنطاوي


على أمريكا وأذنابها في أوروبا أن يدركوا أنهم صناع الكراهية والتطرف والعنف، وأن ما خسروه في حرب غزة أكبر بكثير مما يتصورون، والأيام قادمة وسيتألمون كما يتألم أهلنا في غزة. 

الامريكان أمريكا فلسطين حرب السابع من أكتوبر حرب غزة المقاومة الفلسطينية السابع من أكتوبر إسرائيل الكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير فيتو الكاتب الصحفي عصام كامل فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

بلاد العرب أوطاني

العدوان السداسى على أطفال غزة

غزة تنتصر وحدها

عندما تمنيت أن أكون إرهابيا!

اليماني.. مقاتلة على الهواء

الأكثر قراءة

رسالة عاجلة من أردوغان لمصر ودول الخليج

مجندة إسرائيلية تتحدث بلغة ركيكة، نشطاء يكشفون سر الفيديو المفبرك لطبيبة مستشفى الشفاء (فيديو)

الزمالك يشارك في السوبر المصري بشرط.. تعرف على التفاصيل

إيران تكشف سبب تحفظها على بنود في البيان الختامي لقمة الرياض

سر تغيير قادة أوروبا موقفهم من العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو جراف)

مونديال كرة اليد، الأهلي يتأخر أمام الخليج السعودي في الشوط الأول (صور)

البترول ترفع إجمالي كميات الوقود لمحطات الكهرباء بنسبة 12%

الرغبة المتكررة في التبول علامة للإصابة بالتهاب المثانة، وهذه أسبابها

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 13-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

بالأسعار، طرح أراضي تعليمية بالتخصيص الفوري

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 12-11-2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

أسعار السكر مساء اليوم الأحد 12-11-2023

المزيد

انفوجراف

سر تغيير قادة أوروبا موقفهم من العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح أقوال الفقهاء في حكم القراءة من المصحف أثناء الصلاة

تفسير حلم حضن الأم في المنام وعلاقته بانتهاء الخلافات الزوجية

ما حكم التسمي باسم "حكيم"؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية