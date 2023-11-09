ليلة القبض على الطنطاوي

لم أفهم ولم يفهم غيرى المغزى من القبض على النائب السابق أحمد الطنطاوي، ولم أفهم التهمة الموجهة إليه، ولا أعرف حتى تاريخه من يقف وراء البلاغ المقدم ضده، إذا كانت هناك تهمة مخالفة القانون أو الدستور أو ارتكاب جريمة تستلزم القبض عليه ومعه مجموعة من حملته الانتخابية.



وحتى تاريخه لم نقرأ نصا للتحقيقات مع الطنطاوي، أو مع غيره من أعضاء حملته، ولم تتح لنا فرصة الالتقاء بمحاميه، للوقوف على أسباب عملية القبض، وما نعرفه ويعرفه القاصي والداني أن الطنطاوي أعلن نفسه مرشحا محتملا، ولم ينجح في الوصول إلى قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية الحالية، بسبب عدم حصوله على العدد المطلوب من توكيلات المواطنين، أو أعضاء مجلس النواب، وبذلك خرج من السباق.

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وقال الطنطاوي -وكما أعلنت حملته في فيديوهات مصورة من أمام مكاتب الشهر العقارى- أن هناك تعنتا واضحا لمنع أنصاره من الحصول على فرصة الوصول إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لعمل تلك التوكيلات، ولم نر حتى تاريخه تحقيقا جرى مع المسئولين عن الشهر العقارى في مصر.



والتساؤل المهم هل أحمد الطنطاوي يمثل خطرا على الأمن القومي المصري بتحركاته في الشارع السياسي، وهل القبض عليه يخدم النظام، وهل يجوز القبض على الرجل، لأنه ظهر وجها معارضا للنظام على مدار سنوات ماضية ليست بالقليلة؟



أرى مثل كثيرين غيرى أن القبض على أحمد الطنطاوي لا يرسخ فكرة دولة القانون، ولا يخدم النظام من قريب أو بعيد، وأن قصة القبض عليه يعنى أننا نقدم وجبة شهية للغير لينالوا من دولة القانون، وينالوا من فكرة الجمهورية الجديدة، إلا إذا كان مفهومها أنها جمهورية للخوف.



والمثير أن القبض على أحمد الطنطاوي يأتي ونحن على أعتاب انتخابات رئاسية من المفترض في المتنافسين عليها -إن كان هناك تنافس- يغيرون على الحرية، ويمعنون في التفانى لمفاهيمها والحفاظ عليها، والحرص على تأكيد فكرة الحرص على المعارضة بقوة تليق بقوة النظام القادم.



أعتقد أن القبض على أحمد الطنطاوي عملية لا تخدم الوطن، ولا تقدم له إلا صورة هشة وضعيفة، وغير قادرة على استيعاب أي أطراف تقف على يسار النظام أو تعانده أو تعترض على أدائه، أو ترى نفسها بديلا له.