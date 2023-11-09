الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

عصام كامل

ليلة القبض على الطنطاوي

لم أفهم ولم يفهم غيرى المغزى من القبض على النائب السابق أحمد الطنطاوي، ولم أفهم التهمة الموجهة إليه، ولا أعرف حتى تاريخه من يقف وراء البلاغ المقدم ضده، إذا كانت هناك تهمة مخالفة القانون أو الدستور أو ارتكاب جريمة تستلزم القبض عليه ومعه مجموعة من حملته الانتخابية.


وحتى تاريخه لم نقرأ نصا للتحقيقات مع الطنطاوي، أو مع غيره من أعضاء حملته، ولم تتح لنا فرصة الالتقاء بمحاميه، للوقوف على أسباب عملية القبض، وما نعرفه ويعرفه القاصي والداني أن الطنطاوي أعلن نفسه مرشحا محتملا، ولم ينجح في الوصول إلى قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية الحالية، بسبب عدم حصوله على العدد المطلوب من توكيلات المواطنين، أو أعضاء مجلس النواب، وبذلك خرج من السباق.

Advertisements


وقال الطنطاوي -وكما أعلنت حملته في فيديوهات مصورة من أمام مكاتب الشهر العقارى- أن هناك تعنتا واضحا لمنع أنصاره من الحصول على فرصة الوصول إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لعمل تلك التوكيلات، ولم نر حتى تاريخه تحقيقا جرى مع المسئولين عن الشهر العقارى في مصر.


والتساؤل المهم هل أحمد الطنطاوي يمثل خطرا على الأمن القومي المصري بتحركاته في الشارع السياسي، وهل القبض عليه يخدم النظام، وهل يجوز القبض على الرجل، لأنه ظهر وجها معارضا للنظام على مدار سنوات ماضية ليست بالقليلة؟


أرى مثل كثيرين غيرى أن القبض على أحمد الطنطاوي لا يرسخ فكرة دولة القانون، ولا يخدم النظام من قريب أو بعيد، وأن قصة القبض عليه يعنى أننا نقدم وجبة شهية للغير لينالوا من دولة القانون، وينالوا من فكرة الجمهورية الجديدة، إلا إذا كان مفهومها أنها جمهورية للخوف.


والمثير أن القبض على أحمد الطنطاوي يأتي ونحن على أعتاب انتخابات رئاسية من المفترض في المتنافسين عليها -إن كان هناك تنافس- يغيرون على الحرية، ويمعنون في التفانى لمفاهيمها والحفاظ عليها، والحرص على تأكيد فكرة الحرص على المعارضة بقوة تليق بقوة النظام القادم.

 

بلاد العرب أوطاني

العدوان السداسى على أطفال غزة


أعتقد أن القبض على أحمد الطنطاوي عملية لا تخدم الوطن، ولا تقدم له إلا صورة هشة وضعيفة، وغير قادرة على استيعاب أي أطراف تقف على يسار النظام أو تعانده أو تعترض على أدائه، أو ترى نفسها بديلا له.

احمد الطنطاوي النائب السابق أحمد الطنطاوي أحمد طنطاوي حملة أحمد طنطاوي القبض على أحمد الطنطاوي الكاتب الصحفي عصام كامل الكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير فيتو فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

غزة تنتصر وحدها

عندما تمنيت أن أكون إرهابيا!

اليماني.. مقاتلة على الهواء

الخروج الأمريكي والغربي من الشرق الأوسط

طوفان الأمل أمُّ المعارك

الأكثر قراءة

بعملية في غاية الدقة، حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين بالصواريخ (فيديو)

إيران تنفذ تهديدها وتعلن توسيع دائرة الحرب ضد إسرائيل

ليلة القبض على الطنطاوي

بث مباشر لـ مباراة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي

أمير قطر يعلق على زيارته إلى الإمارات ولقائه مع محمد بن زايد

3 آلاف جنيه ارتفاعًا في سعر الزيت بالأسواق، وهذه أسعار العبوات بعد الزيادة

موعد إصدار نتيجة تحقيق الزمالك مع الثلاثي فتوح وصبحي والزناري

مشاهدة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي بث مباشر

Advertisements

منوعات

المزيد

رئاسة قمة المناخ COP28 تمنع البلاستيك أحادي الاستخدام في موقع المؤتمر

بـ 55 عملا فنيا، "فنون جميلة أسيوط" تنظم معرضًا بعنوان "افتراضات جدارية"

دروجبا يشارك في المعرض الإفريقي للتجارة البينية بالقاهرة (صور)

إطلاق سراح والد لويس دياز لاعب ليفربول المخطوف

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 9-11-2023 في ختام التعاملات

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الخميس 9-11-2023

بالأسعار، طرح أراضي تجاري إداري ترفيهي بالتخصيص الفوري

المزيد

انفوجراف

فوائد القهوة الخضراء، تنقص الوزن وتحافظ على القلب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: وزير الأوقاف والمفتي يدعمان المواقف الوطنية لشيخ الأزهر تجاه القضية الفلسطينية

تعرف على الحكمة من دعاء القنوت.. وأفضل الأدعية الواردة عن الرسول

أذكار المساء، فوائدها وفضل المواظبة على ترديدها يوميا

المزيد
الجريدة الرسمية