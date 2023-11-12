الأحد 12 نوفمبر 2023
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حوادث

التحقيقات عن شروع شاب في قتل والديه بالبدرشين: مريض نفسي

شاب شرع في قتل والديه،
شاب شرع في قتل والديه، فيتو

 كشفت تحقيقات نيابة جنوب الجيزة، تفاصيل شروع شاب في قتل والديه طعنا بسلاح أبيض مركز البدرشين.


وكشفت التحقيقات، أن الشاب مريض نفسي اعتدى على والديه بسلاح أبيض ما أسفر عن إصابة الأب والأم بجروح سطحية بالجسم، وتم نقلهما على أثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
 

شاب يعتدي على والديه في البدرشين

تلقى قسم شرطة البدرشين، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بقرية العزيزية.

تبين بالفحص أن مريضا نفسيا اعتدى على والديه بسلاح أبيض ما أسفر عن إصابة الأب والأم بجروح سطحية بالجسم نقلا على إثرها إلى مستشفى البدرشين المركزي.

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الجيزة البدرشين الشروع في القتل نيابة جنوب الجيزة قسم شرطة البدرشين

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