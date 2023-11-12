أمطار خفيفة وغيوم في بني سويف، والمحافظة تستعد لتقلبات الطقس

شهدت عدة مناطق في محافظة بني سويف، اليوم الأحد، سقوط أمطار خفيفة، والتي لم تؤثر على حركة السير أو ظهور لتجمعات المياه بالشوارع حتى الآن، فيما شهدت المدارس بجميع مراكز المحافظة، وجامعة بني سويف، انتظاما في الدراسة دون وجود أية عوائق تمنع انتظامها.

أمطار خفيفة وغيوم في بني سويف

أمطار خفيفة بمحافظة بني سويف

وكانت محافظة بني سويف قد أتمت استعدادها لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار ومجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة، وذلك في إطار توجيهات مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم سقوط الأمطار، وتفعيل غرف العمليات للتعامل الفوري مع مثل تلك الأحداث.

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إجراءات للتعامل مع سقوط الأمطار

وأكد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، على ضرورة متابعة تنفيذ كل التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجاري المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول، مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق التي قد تسبب تجمع المياه وإعاقة المرور، مع أهمية متابعة النشرات التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع أية تداعيات قد تنجم عن عدم استقرار الحالة الجوية.

رفع درجة الاستعداد بمحافظ بني سويف

وشدد محافظ بني سويف على مسؤولى قطاع شركة مياه الشرب وفروعها باستمرار رفع درجة الاستعداد والتأكد من جاهزية جميع محطات الصرف وعملها بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها، مع استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف للمناطق المخدومة بالصرف، فضلا عن جهوزية سيارات الكسح وشفط المياه بالتنسيق مع مركز السيطرة الموحد التابع للشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة، وكذا التنسيق والتواصل الدائم مع فرق الطوارئ المتصلة بغرف عمليات المحافظة والوحدات المحلية والمديريات.