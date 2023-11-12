بـ317 مليون يورو، الاحتلال يبيع منظومة مقلاع داوود الدفاعية لفنلندا

وقعت إسرائيل عقدًا مع فنلندا يقضي ببيع منظومة الدفاع متوسطة المدى "مقلاع داوود"، اليوم الأحد، بنحو 317 مليون يورو.

منظومة الدفاع "مقلاع داوود

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، أن وزارة الحرب الإسرائيلية وقعت عقدًا مع وزارة الدفاع الفنلندية يقضي ببيعها منظومة الدفاع "مقلاع داود" بنحو مليار و300 مليون شيكل، وهو ما يعادل 317 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن منظومة الدفاع تم تصنيعها وخروجها للعمل في العام 2017، وأنه تم استخدامها قبل شهر تقريبًا حينما اعترضت صاروخًا في سماء منطقة الجليل، وهي عبارة عن منظومة صواريخ مضادة للصواريخ المتوسطة المدى.

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اعتراض الصواريخ الباليستية

وأوضحت أن تلك المنظومة عبارة عن تصنيع مشترك بين وزارتي الحرب الإسرائيلية والدفاع الأمريكية، وتستخدم لاعتراض الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات والطائرات بدون طيار، مشيرة إلى أن ثمن الصاروخ الواحد من تلك المنظومة الإسرائيلية يكلّف مليون دولار، وهي أول صفقة من نوعها خارج إسرائيل، حيث تعتبر فنلندا أول دولة تشتري هذه المنظومة من إسرائيل.

انضمام لحلف شمال الأطلسي

وكانت فنلندا قد أعلنت، في أبريل الماضي، فور انضمامها لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، عن عزمها شراء منظومة "مقلاع داود" الإسرائيلية.

ويشار إلى أن لدى إسرائيل أكثر من منظومة دفاعية، أهمها "القبة الحديدية" وتستخدم لاعتراض الصواريخ والطائرات دون طيار على مدى قصير، في حين تستخدم المنظومة "مقلاع داود" للصواريخ والطائرات دون طيار ذات المدى المتوسط، فيما تستخدم المنظومة الدفاعية الإسرائيلية "حيتس/آرو" للمديات الطويلة.