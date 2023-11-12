عبد السند يمامة: إسرائيل تأسست بالتهجير ولن تقبل بالشعب الفلسطينى

الهجوم البرى على غزة، قال المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة إن إسرائيل دولة قامت على التهجير ابتداء من وعد بلفور وإعلان قيام الدولة العبرية عام 1948.

وأضاف يمامة لـ "فيتو": أنه بناء على ذلك استمرت موجات هجرة اليهود إليها من كل بلدان العالم، لهذا إسرائيل ترفض وجود الشعب الفلسطينى فى هذه الأرض.

العدوان الإسرائيلي على غزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن الوضع في مجمع الشفاء كارثي جراء التعرض لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي.

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وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها أنه تأكد وفاة طفلين من الخدج ومريض في العناية المركزة وتتوقع وفاة المزيد.

غزة، وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، إلى وفاة عدد من الجرحى المتواجدين في أقسام مستشفى الشفاء بغزة، بسبب انقطاع الكهرباء.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن حزاما ناريا في محيط المستشفى الشفاء خلال الليل.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أنها فقدت الاتصال مع منسقيها داخل مجمع مستشفى الشفاء، أكبر منشأة للرعاية الصحية في غزة، وسط تقارير عن تعرض المجمع لهجمات متكررة.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، على حسابه في منصة "إكس".

كما أكد رئيس منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة تشعر بقلق بالغ إزاء سلامة العاملين في المجال الطبي والمرضى، وتدعو أيضًا إلى إجلائهم الفوري.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد مستشفيات قطاع غزة انهيارا كاملا، فالقصف المريع استهدف نهاية الأسبوع السابع وبداية الثامن المستشفيات فصارت كلها تحت حزام ناري منعها حتى من إخراج القتلى، وهو ما يصيح بسبه المسؤولون الصحيون في غزة حيث يوجد أكثر من 100 جثة داخل مستشفى الشفاء لا يستطيعوا إخراجها جراء الدفن.