لأول مرة في مصر سيارات تويوتا تكسر حاجز 3 ملايين خلال شهر نوفمبر (تفاصيل)

سيارات تويوتا، أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية تويوتا، إرتفاع أسعار سيارات تويوتا فورتشنر موديل 2024، بالتزامن مع بداية شهر نوفمبر لعام 2023، لتصل قيمة الزيادة نحو 650 ألف جنيه، داخل السوق المصرى، وذلك بعد ارتفاع الطلب على السيارات ونقص المعروض داخل المعارض وعدم القدرة على سد الاحتياجات السوق المحلي بجانب ذلك ارتفاع التكلفة ومصاريف الشحن.

اسعار تويوتا فورتشنر 2024

وأخطر الوكيل المحلى للعلامة التجارية سيارات تويوتا، كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة التى لحقت بأسعار سيارات تويوتا فورتشنر 2024 داخل السوق المصرى، المقرر تطبيقها خلال شهر نوفمبر الجارى، ونستعرض التغيرات السعرية فى اسعار السيارات تويوتا فورتشنر 2024 فى التقرير التالى:-



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يصل سعر اول فئة 2WD Smart نحو 2 مليون و500 ألف بدلا من مليون و950 ألف

يصل سعر ثانى فئة 4WD Elegance 4.0 نحو 2مليون و800 ألف بدلا من مليون و250 ألف جنيه

وبلغ سعر ثالث فئة 4WD Sport 4.0 2 نحو 3 ملايين بدلا من مليون و350 ألف

مواصفات سيارات تويوتا فورتشنر 2024



زودت سيارات تويوتا فورتشنر بمحرك سعته 2.7 لتر، بقوة 163 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 245 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة 6 سرعات، واخر سعته 4.0 لتر، بقوة 234 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 376 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات.

مواصفات وسائل امان وسلامه سيارات تويوتا فورتشنر 2024

وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها

وفرامل مانعة للانغلاق ABS

– توزيع إلكترونى للفرامل EBD

– برنامج الثبات الإلكترونى ESP

– نظام المساعدة على صعود التلال HLA

– مثبت سرعة

– حساسات ركن أمامية وخلفية

– كاميرا خلفية- نظام إيموبليزر ضد السرقة

مصابيح أمامية وخلفية LED

– إضاءة نهارية LED

– مصابيح أمامية حساسة للإضاءة

– مرايات ضم كهربائية

– جنوط رياضية 17 بوصة للفئة الأولى و18 بوصة للفئة الأعلى.



زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح

– عجلة قيادة متعددة الوظائف

– مفتاح بصمة

– تحكم فى ناقل الحركة عن طريق عجلة القيادة

- مكيف هواء مزود بمخارج للمقاعد الخلفية

– مسند يد خلفى

– فتح وغلق السيارة بدون مفتاح

– إمكانية طى ظهر الكنبة الخلفية

– شاشة وسائط 8 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو وآبل كار بلاى

- بلوتوث