السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

لأول مرة في مصر سيارات تويوتا تكسر حاجز 3 ملايين خلال شهر نوفمبر (تفاصيل)

سيارات تويوتا
سيارات تويوتا

 سيارات تويوتا،  أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية تويوتا، إرتفاع أسعار سيارات تويوتا  فورتشنر موديل 2024،  بالتزامن مع بداية شهر نوفمبر لعام 2023،  لتصل قيمة الزيادة نحو 650 ألف جنيه، داخل السوق المصرى، وذلك بعد ارتفاع الطلب على السيارات ونقص المعروض داخل المعارض وعدم  القدرة على سد الاحتياجات  السوق المحلي بجانب ذلك ارتفاع التكلفة ومصاريف الشحن. 

 

اسعار تويوتا فورتشنر 2024

 

 وأخطر الوكيل المحلى للعلامة التجارية سيارات تويوتا، كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة  التى لحقت بأسعار سيارات  تويوتا فورتشنر 2024 داخل السوق المصرى، المقرر تطبيقها خلال شهر نوفمبر الجارى، ونستعرض التغيرات السعرية فى اسعار السيارات  تويوتا فورتشنر 2024 فى التقرير التالى:-
 

Advertisements

يصل سعر اول فئة 2WD Smart  نحو  2 مليون و500 ألف بدلا من مليون و950 ألف

يصل سعر ثانى فئة 4WD Elegance 4.0 نحو 2مليون و800 ألف بدلا من مليون و250 ألف جنيه 

وبلغ سعر ثالث فئة  4WD Sport 4.0 2 نحو 3 ملايين بدلا من مليون و350 ألف 

 

مواصفات سيارات  تويوتا فورتشنر 2024


زودت سيارات   تويوتا فورتشنر بمحرك سعته 2.7 لتر، بقوة 163 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 245 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة 6  سرعات، واخر سعته 4.0 لتر، بقوة 234 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 376 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات.

 

مواصفات  وسائل امان وسلامه سيارات  تويوتا فورتشنر 2024

 

وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها 

 وفرامل مانعة للانغلاق ABS 

– توزيع إلكترونى للفرامل EBD 

– برنامج الثبات الإلكترونى ESP 

– نظام المساعدة على صعود التلال HLA 

– مثبت سرعة 

– حساسات ركن أمامية وخلفية

 – كاميرا خلفية- نظام إيموبليزر ضد السرقة

مصابيح أمامية وخلفية LED 

– إضاءة نهارية LED 

– مصابيح أمامية حساسة للإضاءة 

– مرايات ضم كهربائية 

– جنوط رياضية 17 بوصة للفئة الأولى و18 بوصة للفئة الأعلى.


زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح 

– عجلة قيادة متعددة الوظائف 

– مفتاح بصمة

 – تحكم فى ناقل الحركة عن طريق عجلة القيادة

- مكيف هواء مزود بمخارج للمقاعد الخلفية 

– مسند يد خلفى 

– فتح وغلق السيارة بدون مفتاح 

– إمكانية طى ظهر الكنبة الخلفية 

– شاشة وسائط 8 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو وآبل كار بلاى

- بلوتوث

 

7 مطالب لشعبة مواد البناء لتسهيل عمل القطاع.. أهمها ضرورة وضع معايير وإجراءات موحدة للنقل والتداول.. وحل مشكلة تحصيل الرسوم على السيارات في الطرق

أسباب اختفاء السيارات الجديدة موديل 2024 من السوق المحلي

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الامن والسلامة هواتف المحمول حوادث كاميرا خلفيه احتياجات السوق المحلى اسعار سيارات تويوتا اسعار سيارات اسعار السيارات سيارات تويوتا فورتشنر

الأكثر قراءة

مشاهدة لقاء الأهلي والجونة في الدوري المصري بث مباشر

الدوري المصري، كولر يعلن تشكيل الأهلي لمباراة الجونة

موعد مباراة صن داونز ضد الوداد في نهائي الدوري الأفريقي والقنوات الناقلة

القاهرة الإخبارية تكشف مشروع البيان الختامى للقمة العربية الإسلامية

بث مباشر، لقاء الأهلي والجونة في دوري Nile

سلمى الشيمي للمحكمة: فيه واحد من إسكندرية مستقصدني وهو اللي نشر فيديوهاتي

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره السوري بشار الأسد بالرياض

تصرف غريب من كريستيانو رونالدو تجاه تركي آل الشيخ يثير التعجب (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

اعترف بالجريمة واكتشفوا براءته بعد 35 سنة في السجن

رئيسة وزراء إيطاليا تتدخل لإنقاذ رضيعة بريطانية (فيديو)

لأول مرة في العالم، نجاح عملية زرع عين كاملة

معجون أسنان لعلاج حساسية الفول السوداني

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار 11 سلعة غذائية خلال أكتوبر الماضي بعد زيادة التضخم السنوي

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري السبت 11-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 11-11-2023

أسعار السكر اليوم السبت 11-11-2023

المزيد

انفوجراف

مستشفى الشفاء في غزة.. أقدم من كيان الاحتلال ومحاصر من كل الاتجاهات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية الرزق من الكتاب والسنة

يسري جبر: الفرقة الناجية هى كل مسلم آمن بالله ورسوله وصلى وصام

أدعي على ابني المدمن بالموت فهل هذا جائز شرعًا؟ أمين الفتوى يرد

المزيد
الجريدة الرسمية