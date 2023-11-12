ارتفاع جنوني في أسعار سيارات كيا بمصر

سيارات كيا، أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية كيا، ارتفاع أسعار سيارات كيا داخل السوق المحلي بزيادة تصل نحو 100 ألف جنيه، شملت سيارات سبورتاج وسيارات سورينتو، من أكثر السيارات استخدام داخل السوق المحلي خلال السنوات الماضية.

أسعار كيا جراند سيراتو الجديدة بمصر

ونستعرض في التقرير التالي أسعار سيارات كيا جراند سيراتو الجديدة بعد الزيادات الجديدة التي لحقت بأسعار السيارات خلال شهر نوفمبر وهي كالتالي:

LX FO بسعر 1.219.900 جنيه بدلًا من 1.119.900 جنيه جنيه بزيادة 100 ألف جنيه.

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EX CAM بسعر 1.279.900 جنيه بدلًا من 1.179.900 ألف جنيه بزيادة 100 ألف جنيه.

High line بسعر 1.339.900 جنيه بدلًا من 1.239.900 جنيه بزيادة 100 ألف جنيه.

Topline آخر سعر لها 669.900 ألف جنيه وغير متوفرة حاليًا.

أسعار كيا إكسيد

هاي لاين مليون و309 آلاف و900 جنيه بدلًا من مليون و149 ألفا و900 جنيه بزيادة 160 ألفا.

هاي لاين بانوراما مليون و379 ألفا و900 جنيه بدلًا من مليون و219 ألفا و900 جنيه بزيادة 160 ألفا.

توب لاين بانوراما مليون و449 ألفا و900 جنيه بدلًا من مليون و289 ألفا و900 جنيه بزيادة 160 ألفا.

أسعار كيا سبورتاج

LX بسعر مليون و519 ألفا و900 جنيه بدلًا من مليون و369 ألفا و900 جنيه بزيادة 150 ألف جنيه.

EX بسعر مليون و639 ألفا و900 جنيه بدلًا من مليون و489 ألفا و900 جنيه بزيادة 150 ألف جنيه.

هاي لاين بسعر مليون و789 ألفا و900 جنيه بدلًا من مليون و639 ألفا و900 جنيه بزيادة 150 ألف جنيه.

توب لاين بسعر مليون و919 ألفا و900 جنيه بدلًا من مليون و769 ألفا و900 جنيه بزيادة 150 ألف جنيه.

سبيشيال ايديشن مليون و969 ألفا و900 جنيه وهي فئة جديدة.

GT بسعر مليون و999 ألفا و900 جنيه بدلًا من مليون و849 ألفا و900 جنيه بزيادة 150 ألف جنيه.

كيا سورينتو

توب لاين 2 مليون و899 ألفا و900 جنيه بدلًا من 2 مليون و399 ألفا و900 جنيه بزيادة 500 ألف جنيه.