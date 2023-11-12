يعرض بالمتحف المصري الكبير، أول سرير قابل للطي في العالم للملك توت عنخ آمون

عرض قطاع المتاحف التابع للمجلس الأعلى للآثار، معلومات عن أول سرير قابل للطي في العالم عثر عليه ضمن مجموعة الملك الشاب توت عنخ آمون، والذي سيتم عرضه بالمتحف المصري الكبير ضمن المجموعة الكاملة والتي تعرض لأول مرة مع افتتاح المتحف.

وقالت الصفحة الرسمية لقطاع المتاحف، إن عالم الآثار الإنجليزي هيوارد كارتر عثر أثناء اكتشاف مقبرة "توت عنخ آمون" عام ١٩٢٢م على أشياء فريدة من نوعها لايصدقها العقل البشري، حيث وجد أكثر من ٥٣٠٠ قطعة أثرية متنوعة ومنها "سرير متنقل" يتم طيه وفرده وهو سرير خشبي طوله حوالي 180 سم، كان يستعمله الملك في السفر ورحلات الصيد كمقعد أو كسرير يضجع عليه، ويتكون من ثلاثة أجزاء مطوية على شكل حرف Z ومثبت بعضها إلى بعض بنظام فني مبتكر من مفاصل نحاسية.

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أول سرير قابل للطي في العالم

وأضافت الصفحة أن السرير بالإمكان أن يطوى الجزء الأوسط إلى الداخل فوق الجزء الأول، على حين يطوى الجزء الثالث إلى الخارج من فوق الأوسط، وقد زود السرير بـ4 قوائم أخرى مفصلاتها إلى الداخل عند طي السرير، في سبيل سهولة حمله أو عند اتخاذه مقعدًا كما وضعت 4 قضبان أفقية من تحت الأرجل القصيرة لإبقاء السرير مرتفعا عند الاستعمال.

يعرض المتحف المصري بالتحرير مجموعة من القطع الآثرية الفريدة للملك توت عنخ آمون وأبرزها كرس العرش الإحتفالي من مقتنيات اثار الملك توت عنخ آمون وذلك تزامنا مع الذكرر 101 لاكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون.

ويعرض المتحف المصري بالتحرير عددا من القطع الأثرية للملك توت عنخ آمون منها أبرزها كرسي العرش والقناع الجنائزي الذهبي لتوت عنخ آمون والتابوت الذهبي للملك توت عنخ آمون قبل نقلها إلى المتحف المصري الكبير للعرض بقاعة آثار الملك توت عنخ آمون والتي ستضم ما يقرب من 5400 قطعة أثرية ستعرض لأول مرة كاملة هناك.

كان كرسي العرش الاحتفالي هو من أثمن واجمل القطع التي تم العثور عليها في المقبرة، وكان مغطى بالكامل برقائق ذهبية منقوشة بسمك 3 مم ومطعمة بعجينة زجاجية وأحجار شبه كريمة.

كرسي العرش للملك توت عنخ آمون

يصور الجزء الخلفي من هذه التحفة الفنية بأسلوب فن العمارنة حيث صُورت الملكة عنخ إسن آمون، الزوجة الملكية لتوت عنخ آمون، وهي تضع مرهمًا على كتف الملك توت عنخ آمون بينما ينشر إله الشمس أشعته على الزوجين، وذكر هوارد كارتر مكتشف المقبرة أن هذا هو "أجمل شيء تم العثور عليه في مصر حتى الآن".

وعرف الملك توت عنخ آمون في جميع أنحاء العالم بإسم الفرعون الذهبي، نظرًا لثراء مقبرته بالمقتنيات الذهبية الفريدة والمجموعة الجنائزية الثمينة والتى اُكتشفت جميعها عام 1922م بوادى الملوك.

التابوت الذهبي للملك توت عنخ آمون

ويعرض المتحف المصري بالتحرير التابوت الذهبي للملك توت عنخ آمون والذى كان يحوى مومياء الملك الشاب داخل مقبرتة (KV62) بوادي الملوك على الضفة الغربية للأقصر. يمتاز هذا التابوت بأنه مازال محتفظًا بألوانة وزخارفة فى حالة جيدة الحفظ فهو مصنوع من الخشب المذهب؛ يُمثل الملك على هيئة المعبود أوزير، اليدان متقاطعتان على الصدر تُمسكان بالشارات الملكية المطعمة بعجينة زجاجية زرقاء وحمراء وجميعها مكسوة برقائق من الذهب ويُعرض هذا التابوت حاليًا بقاعة رقم 2 بالدور العلوي.

كما يعرض المتحف زوج من الصنادل المطعمة ومصنوع من عدة خامات كالخشب والجلد والذهب ولُحاء الشجر، عثر عليه بمقبرة الملك توت عنخ أمون وهو يوضح إمتداد السمات الملكية على الملابس، والنعل مزخرف بصور تمثل آسرى مقيدين إشارة لقوة الملك وسيطرته على الأعداء، وتظهر أيضا الأقواس التسعة التي تمثل أعداء مصر التقليديين حيث يطأ الملك تلك الأقواس رمزًا إلى سحق الأعداء.

