الإثنين 06 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

المتحف المصري بالتحرير يعرض قطع أثرية للملك توت عنخ آمون

تابوت الملك توت عنخ
تابوت الملك توت عنخ آمون، فيتو

يعرض المتحف المصري بالتحرير مجموعة من القطع الآثرية الفريدة للملك توت عنخ آمون وأبرزها كرس العرش الإحتفالي من مقتنيات اثار الملك توت عنخ آمون وذلك تزامنا مع الذكرر 101 لاكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون.

كرسي العرش للملك توت عنخ آمون

آثار الملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري بالتحرير

ويعرض المتحف المصري بالتحرير عدد من القطع الأثرية للملك توت عنخ آمون منها أبرزها كرسي العرش والقناع الجنائزي الذهبي لتوت عنخ آمون والتابوت الذهبي للملك توت عنخ آمون قبل نقلها إلى المتحف المصري الكبير للعرض بقاعة آثار الملك توت عنخ آمون والتي ستضم ما يقرب من 5400 قطعة أثرية ستعرض لأول مرة كاملة هناك.

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تابوت الملك توت عنخ آمون

كان كرسي العرش الاحتفالي هو من أثمن واجمل القطع التي تم العثور عليها في المقبرة، وكان مغطى بالكامل برقائق ذهبية منقوشة بسمك 3 مم ومطعمة بعجينة زجاجية وأحجار شبه كريمة. 

صندوق الصيد للمك توت عنخ آمون

كرسي العرش للملك توت عنخ آمون

يصور الجزء الخلفي من هذه التحفة الفنية بأسلوب فن العمارنة حيث صُورت الملكة عنخ إسن آمون، الزوجة الملكية لتوت عنخ آمون، وهي تضع مرهمًا على كتف الملك توت عنخ آمون بينما ينشر إله الشمس أشعته على الزوجين، وذكر هوارد كارتر مكتشف المقبرة أن هذا هو "أجمل شيء تم العثور عليه في مصر حتى الآن".

قناع الملك توت عنخ آمون

وعرف الملك توت عنخ آمون في جميع أنحاء العالم بإسم الفرعون الذهبي، نظرًا لثراء مقبرته بالمقتنيات الذهبية الفريدة والمجموعة الجنائزية الثمينة والتى اُكتشفت جميعها عام 1922م بوادى الملوك.

التابوت الذهبي للملك توت عنخ آمون 

ويعرض المتحف المصري بالتحرير التابوت الذهبي للملك توت عنخ آمون والذى كان يحوى مومياء الملك الشاب داخل مقبرتة (KV62) بوادي الملوك على الضفة الغربية للأقصر. يمتاز هذا التابوت بأنه مازال محتفظًا بألوانة وزخارفة فى حالة جيدة الحفظ فهو مصنوع من الخشب المذهب؛ يُمثل الملك على هيئة المعبود أوزير، اليدان متقاطعتان على الصدر تُمسكان بالشارات الملكية المطعمة بعجينة زجاجية زرقاء وحمراء وجميعها مكسوة برقائق من الذهب ويُعرض هذا التابوت حاليًا بقاعة رقم 2 بالدور العلوي.

كما يعرض المتحف زوج من الصنادل المطعمة ومصنوع من عدة خامات كالخشب والجلد والذهب ولُحاء الشجر، عثر عليه بمقبرة الملك توت عنخ أمون وهو يوضح إمتداد السمات الملكية على الملابس، والنعل مزخرف بصور تمثل آسرى مقيدين إشارة لقوة الملك وسيطرته على الأعداء، وتظهر أيضا الأقواس التسعة التي تمثل أعداء مصر التقليديين حيث يطأ الملك تلك الأقواس رمزًا إلى سحق الأعداء. 

صندل الملك توت عنخ أمون

صندوق الصيد للملك توت عنخ آمون

كما يعرض المتحف صندوق خشبي مزين بمناظر الصيد للملك توت عنخ امون برفقة مليكته، ويصور الملك يجلس أمام بحيرة ويقوم بصيد البط والأسماك، وتتكأ الملكة على أريكة بجانبة حاملة سهم بيدها اليسرى منتظرة ان تسلمه للملك. وعلى يمين البحيرة يجمع خادم الأسماك وبطة تم اصطيادها بأحد سهام الملك، وعلي الجانبين حيوانات تهاجم بعضها البعض، اما علي الغطاء فقد صور الملك والملكة تهديه باقتين من زهور اللوتس وهما محاطين بالورود واقفين امام ما يشبه العربة المزينة بالأكاليل.

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