4 شروط تؤهلك للحصول على قرض من تنمية المشروعات إذا كان لديك مشروع تنمية مجتمعية

تستهدف الحكومة دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من الشباب. كما يحرص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، على تهيئة البيئة المناسبة لنمو مجال ريادة الأعمال الذي يأتي على رأس أولويات الدولة، توافقًا مع أهداف مصر في التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

يمول الجهاز الكثير من البرامج والمشروعات التى تسهم في تحقيق التنمية المجتمعية والبشرية.

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ويمكن للجمعيات الأهلية التقدم للجهاز للحصول على تمويل بشرط:



1- أن تكون مسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعى



2- أن يكون قد مر على تأسيسها ثلاث سنوات على الأقل



3- أن تتوافر لديها خبرات سابقة في تنفيذ مشروعات تنموية



4- أن يكون لها مقر مجهز ومناسب في نطاق عمل المشروع المقترح وجهاز إدارى متكامل.



الحد الأقصى لتمويل مشروعات التنمية المجتمعية والبشرية

ويتحدد حجم التمويل وفقا لنوع المشروع،ويمكن تمويل المشروعات في مجالات الصحة الإنجابية والسكان، والبيئة والأنشطة المجتمعية المبتكرة، ومحو الأمية، ورفع كفاءة وتطوير رياض الأطفال.

محاور التوجهات المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

1- تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، مع اتخاذ خطوات أكبر نحو التحول الرقمي عبر تفعيل المنصة الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يعمل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020 على تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والداعمة لهذا القطاع، ويقدم القانون مجموعة من الحوافز والمزايا لدعم وانطلاق هذه المشروعات لتصبح له دور أساسي في دفع عمليات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب.

2- دعم الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية من خلال الخدمات المالية وغير المالية حيث يقدم الخدمات المالية من خلال القروض لكافة أنواع المشروعات وأيضا خدمات الدعم الفني التي تتمثل في برامج تدريبية ودعم ثقافة ريادة الأعمال.

3- تتضمن تحديث الاستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

4- تيسير إجراءات تأسيس الشركات، وتمويل المشروعات التي تستهدف ترشيد الواردات وزيادة الصادرات بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، بالإضافة إلى التوسع في تنظيم المعارض الداخلية والخارجية للترويج للفرص الاستثمارية ومنتجات المشاريع، ووضع استراتيجية للتواصل الفاعل، والمضي نحو تحقيق الشمول المالي، والتركيز على مشروعات الاقتصاد الأخضر.