الخميس 09 نوفمبر 2023
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اقتصاد

تنمية المشروعات يوقع عقدا جديدا لتمويل المشروعات متناهية الصغر بالمحافظات

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات  الصغيرة والمتوسطة،حرص الجهاز على تفعيل التعاون المثمر مع شركات التمويل متناهي الصغر في السوق المصري لتنفيذ خطة عمل شاملة وتوسيع قاعدة انتشار تلك الشركات لزيادة محفظة التمويل متناهي الصغر، بما ينعكس على تعزيز دعم وتنمية وإقامة المشروعات متناهية الصغر.


جاء ذلك أثناء توقيع نيفين بدر الدين- رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز وعمرو أبو العزم الشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، عقد مشروع التمويل متناهي الصغر مع شركة إرادة للتمويل متناهي الصغر بمبلغ 100 مليون جنيه، وذلك بحضور ماريان غالى- رئيس مجلس إدارة شركة إرادة.

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النهوض بالمشروعات متناهية الصغر

وأوضح رحمي أن العقد يأتي في إطار مشاركة الجهاز في تنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بالمشروعات متناهية الصغر والتوسع في تمويلها لتشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي وتحسين مستوياتهم الاقتصادية بمختلف المحافظات مما يعمل على الحد من انتشار البطالة.


وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الشركة ستقوم بإعادة إقراض التمويل للمقترضين النهائيين من شباب الخريجين من الجنسين وأصحاب الخبرة الراغبين في تطوير مشروعات قائمة بغرض تمويل رأس المال العامل وإمكانية شراء الآلات والمعدات.

 

 ولفت إلى أنه من المتوقع أن يتم تمويل حوالي 3000 مستفيد ومستفيدة، فيما يصل تمويل المشروع الواحد الى 220الف جنيه وفقًا لاحتياجه التمويلي، وذلك بهدف خلق المزيد من فرص العمل مع التركيز على المرأة والشباب في المناطق المهمشة بما يساهم في مساعدة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على المنافسة والاستمرار في السوق.

 

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