الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس عاطل بتهمة ممارسة أعمال الدجل والشعوذة في العجوزة

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطل بتهمة بالنصب على المواطنين بممارسة أعمال الدجل والشعوذة في العجوزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.


وكشفت التحقيقات، أن عاطلا أنشأ صفحة عبر موقع "فيسبوك" يزعم قدرته على العلاج الروحانى والنفسى والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.

 

القبض على دجال بممارسة أعمال الدجل والشعوذة


ألقى ضباط مباحث الجيزة القبض على عاطل؛ لاتهامه بالنصب على المواطنين بممارسة أعمال الدجل والشعوذة.

 

معلومات وردت أكدتها التحريات أن عاطلا أنشأ صفحة عبر موقع "فيسبوك" يزعم قدرته على العلاج الروحانى والنفسى والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.

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بتقنين الإجراءات تمكنت مأمورية من ضبط المتهم - له معلومات جنائية مقيم القاهرة- بدائرة قسم شرطة العجوزة وبحيازته الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والشعوذة وهاتفى محمول.

 

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نيابة الجيزة العجوزة فيسبوك مكافحة جرائم الآداب أعمال الدجل والشعوذة

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