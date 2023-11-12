الأحد 12 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

ورشة عمل عن إعادة تدوير المخلفات المنزلية في البدرشين

جانب من ورشة تدوير
جانب من ورشة تدوير مخلفات المنازل بالجيزة، فيتو

نظمت محافظة الجيزة ورشة عمل عن إعادة تدوير المخلفات المنزلية وإعادة تشكيلها وعمل بعض الديكورات والرسم على الزجاج والرسم على الزلط وورشة عمل لتحسين الخط العربي وذلك بحضور 22 طفلا بالوحدة السكانية في مدينة البدرشين.

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ميدان الجمهوريات بالدقي

وكان تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال تطوير ميدان الجمهوريات بحي الدقي، مؤكدًا علي رئيس الحي بضرورة الحفاظ على أعمال التطوير التي يتم تنفيذها والصيانة الدورية لها، كما شدد المحافظ على كلبشة السيارات المتعدية على أرصفة المشاة والجزيرة الوسطى وتحرير محاضر بيئة حيال مخالفات غسل السيارات بنهر الطريق.

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حي الدقي والعجوزة 
 ووجه المحافظ بمراجعة أعمال الرصف التي تمت بعددًا من الشوارع نطاق حي الدقي والعجوزة وعدم الاستلام من الشركات المنفذة قبل تلاشي كافة الملاحظات. 
 

وخلال جولته استمع المحافظ لعدد من شكاوى وآراء المواطنين مؤكدًا على الاستجابة لهم، رافق المحافظ خلال الجولة أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وأحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي وياسر سامي رئيس حي العجوزة. 

وفي سياق آخر، عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لقاءً موسعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة ملفات العمل الجارية ونسب الإنجاز في المشروعات المدرجة.

طرح كافة المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية

وكلف محافظ الجيزة الجهاز التنفيذي بالانتهاء من طرح كافة المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ نهاية الشهر الجاري لسرعة تنفيذها وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين مؤكدًا أن المحافظة تمكنت خلال الثلاثة سنوات الماضية في الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية بنسبة 100%، مشددا على ضرورة الحفاظ على ذلك بالخطة الجديدة واستكمال منظومة العمل لخدمة المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة تلافي كافة المشكلات أو المعوقات التي ظهرت أثناء تنفيذ الخطة الماضية وعدم التعامل مع الشركات غير الملتزمة بالمواصفات والمواعيد المحددة للتنفيذ، مؤكدا على التنسيق مع شركات المرافق (مياه الشرب والصرف الصحي والغاز والكهرباء والاتصالات) قبل رصف وتطوير الشوارع المدرجة لتحويل أي مرافق أو كابلات متعارضة أو إجراء الصيانات اللازمة.

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احمد راشد محافظ الجيزة الجهاز التنفيذي حي العجوزة محافظ الجيزة محافظة الجيزة

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