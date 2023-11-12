خطر يهدد شحنات الأسلحة الأوروبية إلى إسرائيل.. وقصة تعطيل أهم مصانع الأسلحة التي تدعم الاحتلال

العدوان الإسرائيلي على غزة، بدأت أصداء الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال ضد أهالي غزة خاصة من النساء والطفال واقتحام المستشفيات دون مراعاة القوانين الإنسانية، في الانعكاس على الشعوب الأوروبية والأمريكية التي خرجت في مظاهرات للدفاع عن الشعب الفلسطيني.

تعطيل شحنات السلاح الأوروبية إلى إسرائيل

ولم يتوقف الأمر عند حد المظاهرات ولكن دشن العديد من نشطاء مواقع التواصل في أوروبا وأمريكا حملات مضادة للحكومات التي تقدم دعم عسكري أو سياسي لإسرائيل لتواصل العدوان على غزة.

وبدأت بعض النقابات العمالية خاصة التي لها دور في نقل الأسلحة إلى إسرائيل، في الاعتراض على سياسة حكوماتها والمطالبة بوقف شحن الأسلحة إلى دولة الاحتلال

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وهذا هو الحال في بلجيكا فدعت نقابات عمال النقل البلجيكية أعضاءها إلى رفض تحميل أو تفريغ شحنات الأسلحة التي تُرسل إلى إسرائيل لمحاربة حركة حماس الفلسطينية.

وأصدرت نقابات العمال بيان مشترك جاء فيه "بينما تجري عمليات إبادة جماعية في فلسطين، يرى العاملون في مطارات مختلفة في بلجيكا شحنات أسلحة في طريقها إلى منطقة الحرب".

النقابات العمالية في أوروبا تعارض مسار الأسلحة إلى إسرائيل

وفي هذا السياق رفضت الحكومة البلجيكية التعليق على ما إذا كانت هناك أسلحة تُشحن إلى إسرائيل عبر بلجيكا.

وفي بريطانيا تظاهر عمال نقابات ونشطاء في المملكة المتحدة وغيرها من الدول، أمام مقرات شركات تصنيع الأسلحة ومصانعها بسبب دور هذه الشركات في ما يجري في غزة.

Un barco militar intenta salir del puerto de Oakland, CA con armas estadounidenses para que 'Israel' continúe su genocidio en Gaza. Un grupo de activistas, arriesgándose a ser detenidos, ha venido para impedir la salida del barco. pic.twitter.com/ppDDeNVGCc — L.A (@L_O_R_E_N_A1984) November 3, 2023

وخلال الأسبوع الماضي قام المحتجون بإغلاق المداخل المؤدية إلى موقع شركة بي أيه إي البريطانية المصنعة للأسلحة في كينت.

وقال المتظاهرون إن "المصنع يوفر مكونات وقطع تبديل للطائرات الإسرائيلية المقاتلة التي تشارك في قصف غزة".

وقال متحدث باسم شركة: BAE "نحترم حق الجميع في الاحتجاج السلمي".

ودعا المتظاهرون إلى "وضع حد لتواطؤ حكومة المملكة المتحدة في جرائم الحرب المرتكبة في فلسطين" عبر إنهاء مبيعات الأسلحة لإسرائيل والدعوة لوقف فوري لإطلاق النار. ورفضت وزارة الدفاع البريطانية التعليق على ذلك.

الدعم الأمريكي لإسرائيل، فيتو

وفي السياق ذاته ذكر النشطاء في بيان لهم إن الصناعات البريطانية "توفر 15% من مكونات الطائرة المقاتلة الشبح F35 التي تستخدم حاليا في قصف غزة".

مظاهرات في بريطانيا لوقف مصنع لقطع غيار إف 35

وقال أحد منظمي الاحتجاج إن أكثر من 400 نقابي شاركوا في الاحتجاج بالموقع، بينهم عمال في مجال الصحة والضيافة ومعلمين وأكاديميين وفنانين وغيرهم من أعضاء 8 نقابات عمالية.

وأوضحت ألكسندرا، وهي معلمة وعضو نقابة المعلمين في بريطانيا، سبب انضمامها للاحتجاجات أمام مدخل الشركة قائلة: "كمعلمة فإن رؤية 185 مدرسة ومؤسسة تعليمية أخرى في غزة تتعرض للقصف أمر يدمي القلب حقًا".

مظاهرات داعمة لفلسطين، فيتو

وقالت ألكسندار: "نحن هنا اليوم لتعطيل آلة الحرب الإسرائيلية واتخاذ موقف ضد تواطؤ حكومتنا، ونحث العمال في جميع أنحاء المملكة المتحدة على اتخاذ إجراءات مماثلة في أماكن عملهم ومجتمعاتهم".

بينما قالت هارييت التي تعمل طبيبة في قسم الطوارئ: "أنا هنا لأنني إنسانة وقد شهدنا مقتل المئات من أفراد الطواقم الطبية في غزة، ولا يزال بعضهم تحت الأنقاض".

اعتراض سفينة أمريكية تحمل سلاح إلى إسرائيل

وقالت جنين حوراني، من حركة الشباب الفلسطيني واتحاد الكليات الجامعية، إن المظاهرة جزء من "حركة عالمية عابرة للحدود الوطنية" تهدف إلى إنهاء بيع الأسلحة لإسرائيل. وأضافت "كعمال بريطانيين نقول إننا لا نقبل استخدام العمالة البريطانية في جرائم الحرب التي ترتكب حاليا في فلسطين".

وقال متحدث باسم شركة بي أيه إي سيستمز إنهم يشعرون بالفزع مما يجري في إسرائيل وغزة ويدركون "الأثر المدمر على المدنيين".

وقال أحد منظمي الاحتجاج، إن المتظاهرين كانوا في المصنع منذ الساعة السابعة من صباح يوم الخميس وأغلقوا مدخلين لمدة ست ساعات.

وفي سياق متصل، دعت نقابات عمال النقل البلجيكية أعضاءها إلى رفض التعامل مع المعدات العسكرية التي ترسل إلى إسرائيل.

مظاهرات داعمة لفلسطين، فيتو

وأصدرت النقابات البلجيكية بيانا مشترك قالت فيه " إن عمال المطار شاهدوا شحنات أسلحة. وجاء في البيان "بينما تجري عمليات إبادة جماعية في فلسطين، يرى العاملون في مطارات مختلفة في بلجيكا شحنات أسلحة في طريقها إلى منطقة الحرب".

ورفض متحدث باسم الحكومة البلجيكية تأكيد أو نفي شحن أسلحة إلى إسرائيل عبر بلجيكا. وقالت النقابات إن تحميل أو تفريغ هذه الأسلحة يعني المساهمة في إمداد الآلات التي تقتل الأبرياء.

وجاء في بيان النقابات البلجيكية:"نحن، النقابات العاملة في مجال الخدمات اللوجستية الأرضية، ندعو أعضاءنا إلى عدم التعامل مع أي رحلة جوية تحمل معدات عسكرية إلى منطقة الحرب في فلسطين/إسرائيل". وأضافت النقابات: "نحن كنقابات، نقف مع أولئك الذين يناضلون من أجل السلام".

واحتشد مئات الآلاف من المتظاهرين في مدن بأوروبا والشرق الأوسط وآسيا خلال الأسابيع الماضية دعمًا للفلسطينيين.

وقالت النقابات إن تحميل أو تفريغ هذه الأسلحة يعني المساهمة في إمداد الأنظمة التي تقتل الأبرياء.

وأضافت النقابات البلجيكية في بيانها "نحن، العديد من النقابات العاملة في مجال الخدمات اللوجستية الأرضية، ندعو أعضاءنا إلى عدم التعامل مع أي رحلات جوية تحمل معدات عسكرية إلى فلسطين-إسرائيل، مثلما كانت هناك اتفاقيات وقواعد واضحة في بداية الصراع مع روسيا وأوكرانيا".

كما دعت النقابات إلى وقف فوري لإطلاق النار وطلبت من الحكومة عدم السماح بإرسال شحنات من الأسلحة عبر المطارات البلجيكية، مضيفة: "كنقابات، نقف مع أولئك الذين يناضلون من أجل السلام".

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، اعترض متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين سفينة حربية تابعة لأسطول البحرية الأمريكي، كانت راسية في ميناء أوكلاند بولاية كاليفورنيا.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن المحتجين كانوا يحاولون منع السفينة الأمريكية الكبيرة من مغادرة شمال كاليفورنيا، حيث قالوا إنها كانت متجهة إلى إسرائيل لتقديم مساعدات عسكرية، وسط العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.

وأظهر مقطع فيديو عدة محتجين وهم يتسلقون سلما على متن السفينة "إم في كيب أورلاندو"، في محاولة لمنعها من الإبحار، فيما كان بعضهم يردد عبارة "الجبناء".

وفي مقاطع أخرى من المظاهرة نفسها، كان النشطاء يهتفون: "جو بايدن، لا يمكنك الاختباء، نحن نتهمك بالإبادة الجماعية"، وذلك بسبب دعم الرئيس الأميركي لإسرائيل.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المتظاهرين يزعمون أن السفينة كانت في طريقها إلى مدينة تاكوما في ولاية واشنطن، ليتم تحميلها بالأسلحة والمعدات العسكرية قبل نقلها إلى إسرائيل.

لكن مسؤولين أمريكيين نفوا هذه المزاعم، وقالوا إن السفينة كانت فارغة ولم تعمل منذ سنوات، وأرسلت الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأوروبية أطنان من الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل منذ بدء العدوان على غزة الذي أعقب عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية.

وارسلت الولايات المتحدة الأمريكية حاملتي طائرات من أكبر الحاملات في سطولها البحري إلى البحر الأحمر والمتوسط لتأمين إسرائيل ودعمها في الهجوم على غزة.