السبت 04 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

وصول أسطول حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور للشرق الأوسط

حاملة الطائرات آيزنهاور،
حاملة الطائرات آيزنهاور، فيتو

العملية البرية في غزة، أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، نقلًا عن القيادة الأمريكية الوسطى: وصول أسطول حاملة الطائرات آيزنهاور للشرق الأوسط في إطار تعزيز التمركز الإقليمي.

 

قتل قائد سرية في جيش الاحتلال

ومن ناحية أخرى أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل 4 جنود في غزة اليوم بينهم قائد سرية ما يرفع عدد قتلاه إلى 29 منذ بداية العملية البرية.

 

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال

وأعلن، ارتفاع عدد ضباط وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 345.


قتل 4 جنود من جيش الاحتلال 

وأشار إلى أن الجنود الأربعة القتلى هم 3 من لواء جفعاتي والرابع من وحدة شالداغ المختصة بجمع المعلومات.
 

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وقال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت: مصممون على الانتصار في غزة إن طالت الحرب لمدة سنة - بحسب تعبيره.

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معارك ضارية في غزة

وادعى وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي، منذ قليل: خضنا اليوم معارك ضارية في غزة وقمنا بتوسيع توغلنا البري.


معاناة جيش الاحتلال الإسرائيلي

وزعم وزير دفاع الاحتلال، تلقي حركة حماس لضربات قوية، مشيرًا إلى أن الوصول إلى يحيى السنوار والقضاء عليه سيتم قريبًا، متابعًا: لدينا أيام قادمة صعبة للغاية - على حد قوله.

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حماس تتهم الاحتلال بالتكتم على خسائره البشرية والمادية في غزة

من جانبها، أكدت حركة حماس في بيان صدر عنها اليوم السبت أن الاحتلال الإسرائيلي يتكبد خسائر كبيرة أثناء المعارك الدائرة في قطاع غزة، مشددة على أنه لم يحقق أي إنجاز عسكري بعد شهر من التصعيد.

 

وأضافت حركة حماس: "إسرائيل تتكتم على خسائرها البشرية والمادية".

 

وأوضحت حركة حماس أن غالبية المنشآت الصحفية والإعلامية في غزة تعرضت لقصف إسرائيلي، لافتة إلى أن الاحتلال استهدف 3 مستشفيات في غزة أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لتل أبيب.

 

وتابعت حماس: "اتفقنا على إخراج الجرحى مقابل إجلاء الرعايا الأجانب عبر رفح لكن إسرائيل لم تلتزم، ونستنكر العجز الدولي عن إنقاذ المستشفيات والجرحى في غزة".

 

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