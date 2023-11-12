تفاصيل المسابقة العالمية للقرآن الكريم.. رفع قيمة الجوائز لـ8 ملايين جنيه.. وإطلاق اسم الشيخ البنا على نسخة العام الحالي

تسعى الدولة المصرية إلى إعادة إحياء دولة التلاوة من جديد من خلال الاهتمام بأهل القرآن الكريم ورفع شأنهم على كافة المستويات العلمية والاجتماعية، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة برعاية أهل القرآن ورفع مستويات الجوائز المالية الممنوحة لهم، حيث تستعد وزارة الأوقاف لعقد النسخة الثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم والتي تعقد في الفترة من 23 إلى 27 ديسمبر القادم بدار القرآن الكريم بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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إطلاق اسم الشيخ البنا على المسابقة العالمية للقرآن الكريم

ومن جانبه أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، أنه تقرر إطلاق اسم الشيخ محمود على البنا، على المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، التي تعد الأعلى في تاريخ هذه المسابقة من حيث قيمة جوائزها، وذلك نظرًا لمكانته العظيمة وتأثير صوته العذب في نفوس المسلمين جميعًا في مشارق الأرض ومغاربها.



67 مليون جنيه في خدمة القرآن الكريم

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه، وإكرامًا لأهل القرآن وتقديرًا لما يقومون به في خدمة كتاب الله (عز وجل) وخدمة الوطن أكدت وزارة الأوقاف أنه قد تم إنفاق 67.476.731 مليون جنيه على الأنشطة القرآنية خلال العام الحالي 2023 م.



وأضاف وزير الأوقاف خلال المؤتمر الصحفي التحضيري للإعلان عن تفاصيل النسخة الثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم أن ذلك في ضوء زيادة الأنشطة المتصلة بخدمة القرآن الكريم، واستحداث العديد من الأنشطة، منها: مراكز التلاوة، ومجالس الإقراء على كبار القراء، ومقارئ كبار القراء، ومقارئ الجمهور، ومقارئ الأئمة النموذجية، ومقارئ السيدات، ومقارئ الواعظات.

وذلك على النحو التالي:

1. المقارئ القرآنية المتنوعة (الأعضاء – الجمهور – النموذجية – الواعظات – السيدات – كبار القراء)، بتكلفة بلغت 28.917.990 جنيه.

2. مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم ومكاتب التحفيظ على مستوى الجمهورية وبرنامج التحفيظ عن بعد بتكلفة بلغت 10.417.424جنيه.

3. المسابقات القرآنية المحلية والمسابقات العالمية وإيفاد القراء والقوافل الدعوية، بتكلفة بلغت 24.947.867 جنيه.

4. طباعة المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بتكلفة بلغت 1.693.450 جنيه.

5. دعم معاشات أعضاء نقابة قراء القرآن الكريم بتكلفة بلغت 1.500.000 جنيه.

مضاعفة دعم معاشات القراء بنقابة القراء

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مضاعفة دعم معاشات القراء بنقابة القراء والذي يصرف من الموارد الذاتية للأوقاف من ريع الوقف؛ ليصبح ٢ مليون جنيه سنويًّا بدلا من مليون جنيه، وذلك إكرامًا لأهل القرآن وتقديرًا لما يقومون به في خدمة كتاب الله (عز وجل) وخدمة الوطن باعتبارهم أحد أهم أدوات قوتنا الناعمة في أرجاء المعمورة التي يطوفونها حاملين كتاب الله تعالى قراءة وإمامة وتعليمًا تجويدًا وترتيلا، وتم تطبيق ذلك من بداية العام المالي الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م ؛ حيث يصرف المبلغ على أربع دفعات متساوية بواقع نصف مليون جنيه كل ثلاثة أشهر

رفع الجائزة الأولى في المسابقة العالمية للقرآن الكريم إلى مليون جنيه

وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه في إطار دور مصر الريادي في خدمة القرآن الكريم، تنظم وزارة الأوقاف المسابقة العالمية الثلاثين في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وفهم مقاصده السامية في شهر ديسمبر 2023م، وتفعيلًا لدور المجتمع المدني الجاد في خدمة القرآن الكريم، تم رفع جوائز المسابقة من مليونين إلى ثمانية ملايين وخمسين ألف جنيه بزيادة قدرها 300% عن العام الماضي

جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم

على النحو التالي:

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 35 عامًا.

الجائزة الأولى: مليون جنيه.

الجائزة الثانية: 500 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة: 250 ألف جنيه.

الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 30 عامًا.

الجائزة الأولى: 500 ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 400 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة: 250 ألف جنيه.

تم إضافة الجائزة الرابعة: 200 ألف جنيه.

الفرع الثالث للناشئة: حفظ القرآن الكريم مع فهم معاني المفردات وتفسير سورة يوسف (عليه السلام)، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 12 عامًا.

الجائزة الأولى: 400 ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 300 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة: 200 ألف جنيه.

الجائزة الرابعة: 150 ألف جنيه.

الجائزة الخامسة: 100 ألف جنيه.

الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 40 عامًا.

الجائزة الأولى: 400 ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 300 ألف جنيه.

الفرع الخامس: ذوو الهمم (حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة)، بشرط ألا يزيد السن عن 30 عامًا.

الجائزة الأولى: 400ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 350 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة: 300 ألف جنيه.

الجائزة الرابعة: 250 ألف جنيه.

الجائزة الخامسة: 200 ألف جنيه.

الفرع السادس: الأسرة القرآنية حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن ثلاثة أفراد، وبشرط ألا يكون قد سبق للأسرة الفوز بالمركز الأول في المسابقة.

الأسرة الأولى: 500 ألف جنيه.

الأسرة الثانية: 400 ألف جنيه.

الأسرة الثالثة: 300 ألف جنيه.

تم إضافة جائزة الأسرة الرابعة: 200 ألف جنيه.

بالإضافة إلى عدة جوائز تشجيعية 200 ألف جنيه.

علمًـا بأن جميـع فـروع المسابقـة مفتوحـة للجنسين، بشـرط ألا يكـون المتسابـق قـد سبق له أن فـاز في أي عام سابق بالمركز الأول أو الثاني في أي فرع من فروع المسابقة.

• إجمالي عدد المشاركين في جميع الفروع حتى تاريخه (96) مشاركًا.

• إجمالي عدد الدول التي تم تأكيد مشاركتها والحجز لها حتى تاريخه (41) دولة.

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