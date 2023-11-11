السبت 11 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزير الأوقاف يعلن إطلاق اسم القارئ محمود على البنا على المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الشيخ محمود على البنا
الشيخ محمود على البنا

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة،وزير الأوقاف ، أنه تقرر إطلاق اسم الشيخ محمود على البنا، على المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، التي تعد الأعلى في تاريخ هذه المسابقة من حيث قيمة جوائزها، وذلك نظرًا لمكانته العظيمة وتأثير صوته العذب في نفوس المسلمين جميعًا في مشارق الأرض ومغاربها. 

 

 المسابقة العالمية للقرآن الكريم 


وأضاف وزير الأوقاف خلال كلمته بالمؤتمر التحضيرى للمسابقة العالمية الثلاثين  للقرآن الكريم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى،   أن القارئ الشيخ محمود على البنا يظل واحدًا من أشهر سفراء وقراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي، فقد زار العديد من دول العالم على مدى ما يقرب من أربعين عامًا متتالية ولم يترك قارة إلا وذهب إليها، خاصة في شهر رمضان المبارك، وقرأ القرآن في الحرمين الشريفين والحرم القدسي والمسجد الأموي ومعظم الدول العربية، فضلا عن زيارته العديد من دول أوروبا، كما أرسلته وزارة الأوقاف إلى كثير من المسابقات العالمية كمحكّم.
 

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السيرة الذاتية للقارئ محمود على البنا 

والشيخ محمود على البنا من مواليد قرية شبراباص مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية في 17 ديسمبر 1926، حفظ القرآن الكريم في كُتاب القرية، وأتم حفظه وهو في الحادية عشرة، ثم انتقل إلى مدينة طنطا لدراسة العلوم الشرعية بالجامع الأحمدي، وتلقى القراءات فيها على يد الإمام إبراهيم بن سلام المالكي.
وقد انتقل الشيخ البنا إلى القاهرة عام 1945، وذاع صيته قارئًا متميزًا، ودرس علوم المقامات، والتحق بالإذاعة عام 1948، وكانت أول قراءة له على الهواء في ديسمبر 1948 من سورة «هود»، وصار خلال سنوات قليلة أحد أشهر أعلام القراء في مصر.

وقد ترك الشيخ محمود على البنا للإذاعة ثروة هائلة من التسجيلات، إلى جانب المصحف المرتل الذي سجله عام 1967، والمصحف المجوّد في الإذاعة المصرية والمصاحف المرتلة التي سجلها لإذاعات عدد من الدول العربية.
وقد حصل الشيخ محمود على البنا على العديد من شهادات التقدير والتكريم والأوسمة من مختلف الدول التي زارها، كما حصل على ميدالية تذكارية من القوات الجوية في عيدها الخمسين عام 1982، وحصل على درع الإذاعة في الاحتفال بعيدها الذهبي عام 1984.

وبعد وفاته مُنح اسمه وسام العلوم والفنون عام 1990 في الاحتفال بليلة القدر، وتسلمه نجله الأكبر المهندس شفيق محمود على البنا.. وكرمته محافظة الغربية بإطلاق اسمه على الشارع الرئيسي بجوار المسجد الأحمدي بمدينة طنطا، وانتقل (رحمه الله) إلى جوار ربه (عز وجل) في 20 يوليو 1985م.

ونظرًا لمكانته العظيمة وتأثير صوته العذب في نفوس المسلمين جميعًا في مشارق الأرض ومغاربها قررنا إطلاق اسمه على المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، التي تعد الأعلى في تاريخ هذه المسابقة من حيث قيمة جوائزها.

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المسابقة العالمية للقرآن الكريم السيرة الذاتية للقارئ محمود على البنا الدكتور محمد مختار جمعة الشيخ محمود على البنا القرآن الكريم وزير الأوقاف

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