السبت 11 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزير الأوقاف: رفع الجائزة الأولى في المسابقة العالمية للقرآن الكريم إلى مليون جنيه

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه في إطار دور مصر الريادي في خدمة القرآن الكريم، تنظم وزارة الأوقاف المسابقة العالمية الثلاثين في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وفهم مقاصده السامية في شهر ديسمبر 2023م، وتفعيلًا لدور المجتمع المدني الجاد في خدمة القرآن الكريم، وبناء على مشاركة مجموعة شركات درة العقارية بمبلغ 3.4 مليون جنيه، ومشاركة مؤسسة التوفيق بمبلغ 2 مليون جنيه، تم رفع جوائز المسابقة من مليونين إلى ثمانية ملايين وخمسين ألف جنيه بزيادة قدرها 300% عن العام الماضي 
 

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جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم 

على النحو التالي:
الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 35 عامًا. 
الجائزة الأولى: مليون جنيه. 
الجائزة الثانية: 500 ألف جنيه. 
الجائزة الثالثة: 250 ألف جنيه.

الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 30 عامًا. 
الجائزة الأولى: 500 ألف جنيه. 
الجائزة الثانية: 400 ألف جنيه. 
الجائزة الثالثة: 250 ألف جنيه.

تم إضافة الجائزة الرابعة: 200 ألف جنيه. 
الفرع الثالث للناشئة: حفظ القرآن الكريم مع فهم معاني المفردات وتفسير سورة يوسف (عليه السلام)، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 12 عامًا.
الجائزة الأولى: 400 ألف جنيه. 
الجائزة الثانية: 300 ألف جنيه. 
الجائزة الثالثة: 200 ألف جنيه.
الجائزة الرابعة: 150 ألف جنيه.
الجائزة الخامسة: 100 ألف جنيه.

الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 40 عامًا.
الجائزة الأولى: 400 ألف جنيه. 
الجائزة الثانية: 300 ألف جنيه. 

الفرع الخامس: ذوو الهمم (حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة)، بشرط ألا يزيد السن عن 30 عامًا.
الجائزة الأولى: 400ألف جنيه.
الجائزة الثانية: 350 ألف جنيه.
الجائزة الثالثة: 300 ألف جنيه.
الجائزة الرابعة: 250 ألف جنيه.
الجائزة الخامسة: 200 ألف جنيه.

الفرع السادس: الأسرة القرآنية حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن ثلاثة أفراد، وبشرط ألا يكون قد سبق للأسرة الفوز بالمركز الأول في المسابقة.
الأسرة الأولى: 500 ألف جنيه.
الأسرة الثانية: 400 ألف جنيه. 
الأسرة الثالثة: 300 ألف جنيه.

تم إضافة جائزة الأسرة الرابعة: 200 ألف جنيه. 
بالإضافة إلى عدة جوائز تشجيعية 200 ألف جنيه. 

علمًـا بأن جميـع فـروع المسابقـة مفتوحـة للجنسين، بشـرط ألا يكـون المتسابـق قـد سبق له أن فـاز في أي عام سابق بالمركز الأول أو الثاني في أي فرع من فروع المسابقة.
 

وأضاف وزير الأوقاف خلال المؤتمر الصحفي التحضيري للإعلان عن تفاصيل النسخه الثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم أن إجمالي عدد المشاركين في جميع الفروع حتى تاريخه (96) مشاركًا، لافتا إلي أن إجمالي عدد الدول التي تم تأكيد مشاركتها والحجز لها حتى تاريخه (41) دولة.

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وزير الأوقاف: ننسق مع وزارة الصحة لإرسال قافلة طبية لمعالجة أهل غزة

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اليوم، مؤتمر صحفي لوزير الأوقاف لإعلان تفاصيل المسابقة العالمية للقرآن الكريم

 

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اليوم، مؤتمر صحفي لوزير الأوقاف لإعلان تفاصيل المسابقة العالمية للقرآن الكريم

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