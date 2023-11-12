موعد مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني والتشكيل المتوقع

الدوري الاسباني، يلتقي فريق برشلونة مع نظيره ديبورتيفو ألافيس، اليوم الأحد، بملعب المونتجويك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني “الليجا”.

موعد مباراة برشلونة وألافيس



تنطلق مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الاسباني في تمام الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وألافيس



تذاع مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الاسباني عبر قناة beIN sports HD3.



تشكيل برشلونة المتوقع ضد ديبورتيفو ألافيس



في حراسة المرمى: مارك تير شتجين.

في خط الدفاع: جواو كانسيلو، جول كوندي، إينجو مارتينيز، بالدي.

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في خط الوسط: إيلكاي جوندوجان، فيرمين لوبيز، بيدري.



في خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، ويمتلك ألافيس 12 نقطة في المركز 14.

وحقق برشلونة الفوز علي ريال سوسيداد بهدف، ثم تعرض لهزيمة في دوري أبطال أوروبا من شاختار دونيستك بهدف دون رد، ضمن مباريات دور المجموعات.

وكشفت تقارير صحفية أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، تلقي نبأ سار قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس، اليوم الأحد، في إطار الجولة الـ13 من الدوري الإسباني الممتاز.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، بات نجم خط الوسط، بيدري، متاحًا الآن للعب لمدة 90 دقيقة، لأول مرة منذ 3 أشهر.

وأشارت الصحيفة إلى أن عودة بيدري لكامل لياقته، جاءت في الوقت المناسب، حيث يُنتظر أن يشارك أساسيًا ضد ديبورتيفو ألافيس، خاصة في ظل غياب فرينكي دي يونج، وجافي.

وأضافت أن هناك تفاؤلًا كبيرًا داخل غرفة الملابس بتحسن أداء الفريق، مع عودة بيدري للتشكيلة الأساسية لأول مرة منذ أغسطس الماضي، حيث يرى الجميع أن اللاعب الشاب لديه موهبة وجودة ورؤية استثنائية.

وكان بيدري قد لعب لمدة 30 دقيقة فقط، أمام ريال سوسيداد بالليجا، ونفس الأمر أمام شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا.

ويرى تشافي أن وسط ملعب برشلونة، من دون إلكاي جدوندوجان، وبيدري، يفتقد الابتكار تمامًا.

وذكرت "موندو ديبورتيفو" أن بيدري ظهر في حالة نفسية جيدة، في تدريبات برشلونة، حيث كان يمزح باستمرار مع صديقه المقرب، فيران توريس، كما يبدو متحمسًا ويرغب في نقطة تحول لموسمه، بعد أشهر من الغياب.

وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية، كشفت في وقت سابق أن بيدرو جونزاليس "بيدري" لاعب وسط برشلونة سيظهر في التشكيل الأساسي لبرشلونة أمام ألافيس، في مباراة ألافيس، يوم الأحد.

وأكدت "سبورت" في تقريرها أن بيدري، الذي تعامل برشلونة مع إصابته بحذر شديد، بات جاهزًا للتواجد في التشكيل الأساسي للمدرب تشافي هيرنانديز.

عودة بيدري أمام ألافيس ستمنح حلولًا لوسط ملعب الفريق الذي يفتقد خدمات جافي بسبب الإيقاف، في حين يستمر غياب فرينكي دي يونغ وسيرجي روبرتو بسبب الإصابة.