التشكيل المتوقع لقمة تشيلسي ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، يحل مانشستر سيتي، ضيفا على تشيلسي في ملعب "ستامفورد بريدج" مساء اليوم الأحد، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل تشيلسي المتوقع لمباراة مانشستر سيتي

ومن المتوقع أن يبدأ ماوريسيو بوتشيتينو مواجهة مانشستر سيتي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: روبرت سانشيز

خط الدفاع: ليفي كولويل - أكسيل ديساسي - تياجو سيلفا - ريس جيمس

خط الوسط: مويسيس كايسيدو - كونور جالاجير - إنزو فيرنانديز

خط الهجوم: كول بالمر - رحيم ستيرلينج - نيكولاس جاكسون

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التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام تشيلسي

حراسة المرمي: إيديرسون

خط الدفاع: ناثان آكي - روبن دياش - كايل ووكر.

خط الوسط: ماتيوس نونيز - رودري - ماتيو كوفاسيتش - برناردو سيلفا.

خط الهجوم: جاك جريليش - جوليان ألفاريز - إرلينج هالاند.



وفاز مانشستر سيتي علي بورنموث بستة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية، أما تشيلسي فحقق فوزا كبيرا علي توتنهام بنتيجة 4-1.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، بينما يمتلك تشيلسي 15 نقطة في المركز العاشر.

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي

من المقرر أن تنطلق موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في تمام الساعة 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي

تذاع مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي عبر قناة beIN Sports HD 1.

نتائج الجولة الـ 11 للدوري الإنجليزي

فولهام 0-1 مانشستر يونايتد

برينتفورد 3-2 وست هام يونايتد

بيرنلي 0-2 كريستال بالاس

إيفرتون 1-1 برايتون

مانشستر سيتي 6-1 بورنموث

شيفيلد يونايتد 2-1 وولفرهامبتون

نيوكاسل يونايتد 1-0 آرسنال

نوتينجهام فورست 2-0 أستون فيلا

لوتون تاون 1-1 ليفربول

توتنهام 1-4 تشيلسي

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ12

1- مانشستر سيتي 27 نقطة

2- توتنهام هوتسبير 26 نقطة

3- ليفربول 24 نقطة

4- آرسنال 24 نقطة

5- أستون فيلا 22 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 20 نقطة

7- برايتون 18 نقطة

8- مانشستر يونايتد 18 نقطة

9- برينتفورد 16 نقطة

10- تشيلسي 15 نقطة

11- كريستال بالاس 15 نقطة

12- وست هام يونايتد 14 نقطة

13- نوتينغهام فورست 13 نقطة

14- وولفرهامبتون 12 نقطة

15- فولهام 12 نقطة

16- إيفرتون 11 نقطة

17- لوتون تاون 6 نقاط

18- بورنموث 6 نقاط

19- بيرنلي 4 نقاط

20- شيفيلد يونايتد 4 نقاط

وفاز محمد صلاح، لاعب ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليج)، ليحقق اللاعب الجائزة للمرة الخامسة في تاريخه، وبعد عامين من الغياب.

محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي



وجاء ذلك بعد تسجيله لخمسة أهداف في ثلاث مباريات في البطولة الإنجليزية.

ونال مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، آنج بوستيكوجلو، اليوم الجمعة جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أكتوبر.

مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

ويواصل "السبيرز" تحت قيادة بوستيكوجلو مشواره الملفت في البريميرليج هذا الموسم إذ يتموقع حاليًا في المركز الثاني برصيد 26 نقطة بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدّر.

وتعد هذه المرة الثالثة على التوالي التي يفوز بها مدرب توتنهام بجائزة أفضل مدرب في الشهر بالبريميرليج.

وحقق توتنهام خلال شهر أكتوبر 3 انتصارات من 3 مباريات خاضها في المسابقة المحلية.