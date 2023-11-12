الأحد 12 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

كيف دعمت عائشة بن أحمد القضية الفلسطينية في أحدث أعمالها

عائشة بن أحمد، فيتو
عائشة بن أحمد، فيتو

حكاية روحي فيك، ظهرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد في مشهد من حكاية روحي فيك بمسلسل ٥٥ مشكلة حب بـ “تيشيرت” عليه صورة المناضلة الفلسطينية ليلى خالد، ونشرت عائشة صورًا لها بالقميص عبر حسابها على موقع تبادل الصور إنستجرام وعلقت “ليلى خالد.. فلسطين حرة”.

أحداث الحلقة الثانية من مسلسل روحي فيك

 دارت أحداث الحلقة الثانية من حكاية روحي فيك من مسلسل ٥٥ مشكلة حب حول الكشف عن زواج  سحر عرفيا من محمد كيلاني دون معرفة أسرتها التي لا تزال تحاول إعادتها لزوجها الثاني.

وخلال الحلقة يتم الكشف أيضا عن وجود خلافات بين شقيق سحر وزوجته ياسمين التي يبدو أنها معجبة بطليق سحر والذي تتعالج عنده نفسيا.

وعلى جانب آخر لا تزال الأحداث الغامضة تحدث لسحر مثل الذي حدث لها بعد مكالمة سليمان لها حتى وهي في وسط العمل حيث تظهر لها سيدة متقدمة في العمر ترتدي الأبيض فيغشى على سحر ويأتي طليقها “ نور محمود” لمعالجتها ويحاول إعطاءها من نفس الدواء الذي أعطاه لياسمين زوجة شقيقها ولكنها تثور وتغضب، وتنتهي الحلقة بمشاجرة سحر مع والدتها. 

الحلقة الأولى من حكاية روحي فيك 

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل ٥٥ مشكلة حب حكاية روحي فيك عددا من الأحداث الغامضة بداية مع سحر “عائشة بن أحمد” وزوجها “نور محمود” اللذين يذهبان إلى قصر ويمران بتجربة غامضة وتستيقظ سحر لتكتشف أنها تتفق على مواعيد دون أن تكون قد نسقتها من قبل، وفجأة بعد أن تحصل على مفتاح قصر من شخص غريب لتنفذ له ديكوراته تتبدل أحوالها، وتجد نسخة ثانية منها تجلس مكانها في العمل ثم تذهب إلى مكان يوجد فيه “محمد الكيلاني”.

القنوات الناقلة لحكاية روحي فيك 

ومن المقرر أن تعرض حكاية "روحي فيك" من الأحد للخميس على قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، وتعاد الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا، وتعرض كذلك على قناة ON دراما الساعة 10 مساء وتعاد الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساء، ويتم عرضها أيضًا على منصة watch it.

تفاصيل حكاية روحي فيك 

وحكاية روحي فيك هي الحكاية الرابعة من مسلسل ٥٥ مشكلة حب ولكنها ليست من تأليف عمرو محمود ياسين، وهي من تأليف أحمد عثمان وإخراج محمد لطفي، ومن بطولة عائشة بن أحمد محمد كيلاني، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين.

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