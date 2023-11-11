السبت 11 نوفمبر 2023
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محافظات

قلب الصعيد المهمش، حملة فريد زهران تكشف سبب اختيار أسيوط كمحطة بداية لتقديم برنامجه الانتخابي

مؤتمر فريد زهران
مؤتمر فريد زهران بالغنايم في أسيوط، فيتو

تواصل حملة الدكتور فريد زهران المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، تنظيم اللقاءات الجماهيرية بمحافظة أسيوط، حيث أقيم، منذ قليل، مؤتمر جماهيري بمركز ومدينة الغنايم.

 

وقال أمين حزب العدل وعضو المكتب التنفيذي لحملة فريد زهران حسام  الخشت: إن المكتب التنفيذي للحملة اختار بدقة وليس بعشوائية محافظة أسيوط كبداية للحملة الانتخابية، وذلك لكونها قلب الصعيد المهمش وعاصمتها.

 

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وأكد عضو الحملة أنه تم إقامة ثلاثة مؤتمرات شعبية بمحافظة أسيوط لإرسال رسالة قوية للجميع بأن عهد الاهتمام بالعاصمة الإدارية فقط انتهى، وإنه في حال فوز المرشح فريد زهران تكون كل محافظة في صعيد مصر هي قلب التنمية، وإن المرشح الرئاسي يعتزم على إعادة الصعيد إلى محافظات منتجة وجاذبة للجميع بدلا من كونها محافظات طاردة يغرق أبنائها بالآلاف على سواحل البحر المتوسط في الهجرة غير الشرعية.

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وعقدت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران اليوم مؤتمرها الانتخابي بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط ثم انتقلت لمركز الغنايم، وسط إقبال كبير من المواطنين للحضور للاستماع إلى البرنامج الانتخابي، وذلك في ضيافة النائبة سناء السعيد، وحضور خالد راشد نائب رئيس المصري الديمقراطي، وباسم كامل مدير الحملة.

 

وشارك في حملة اليوم أعضاء حزب العدل لصناعة التغيير الآمن والسلمي للسلطة مؤكدين أن فريد زهران لديه رؤية وبرنامج انتخابي قابل للتنفيذ ينتصر لاصحاب الطبقة المتوسطة.


وأشارت ندى فؤاد القيادية في حزب العدل أن الحملة الانتخابية للمرشح ستستكمل مؤتمراتها الجماهيرية في مختلف المحافظات، وسيعقد مؤتمر جماهيري في محافظة الجيزة يوم ١٧، ومحافظة الفيوم يوم ١٨ و٢٢و٢٤ أسوان و٢٥ بأطفيح.

 

من هو فريد زهران

فريد زهران من مواليد القاهرة 1957، وهو سياسي ومفكر اشتراكي ديمقراطي، وينتمي الى عائلة سياسية كبيرة، فوالده سعد زهران ووالدته سميعة البرلسي أبرز قادة الحركة الطلابية في السبعينات، ومن قيادات الحركات الاحتجاجية والمعارضة الداعية للديمقراطية والعدل الاجتماعي في مصر من 1974 وحتى الآن.

 

بجانب ذلك هو أحد مؤسسي النشاط الأهلي، ويشغل منصب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بجانب كونه رئيس مجلس إدارة مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات.

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كان فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية بعد تأييده من الهيئة العليا للحزب بنسبة 75%، كما حصل على تزكية عشرين نائبا المطلوبة للترشح.

 

وتقدم فريد زهران بأوراقه للهيئة الوطنية للانتخابات واجتاز الكشف الطبي وجرى اعتماده مرشحًا رئاسيًّا، واختار لاحقًا “الشمس” رمزًا انتخابيًّا ورقم 2 في كشوف المرشحين.

 

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