وزير العمل لقيادات الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد: أنتم شريك رئيسي في التنمية

أكد حسن شحاتة وزير العمل، أن القطاع الخاص شريك في التنمية، وبناء وإنشاء البنية التحتية القوية لمصر،ومشروعاتها القومية العملاقة، وأن توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة على وجود قطاع خاص قوى ووطني يُشارك في بناء الجمهورية الجديدة..

القطاع الخاص

وقال الوزير شحاتة خلال لقاء اليوم الخميس مع قيادات الإتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد،برئاسة المهندس محمد سامي سعد، بمقر "الاتحاد" بمدينة نصر،أن "قطاع المقاولات والتشييد والبناء"،من القطاعات الإستراتيحية والحيوية حيث يضم 25 ألف شركة، يعمل فيها 6 ملايين عامل بشكل مباشر وغير مباشر،كما أنه واحد من أبرز أذرع القطاع الخاص بجانب اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية،وجمعيات واتحادات المُستثمرين في كافة المجالات، وأن "الوزارة" تعمل على المزيد من التعاون والتنسيق مع هذه الجهات وغيرها، في كافة الملفات المُشتركة،بهدف تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج "صاحب العمل والعامل"، وصناعة بيئة عمل متزنة ولائقة، تُطبق فيها القوانين ذات الصلة، ويزداد فيها الإنتاج..

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وكان الوزير شحاتة والوفد المرافق له قد ناقش مع قيادات "الاتحاد" مجموعة من الملفات المشتركة،وتعزيز التعاون والتنسيق بشأنها،وذلك في إطار تنفيذ خطة "الوزارة" بترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل والإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال..

مشروع قانون العمل الجديد

كما جرى نقاش بشأن مشروع قانون العمل الجديد،و التعاون في مجال التدريب المهني،وتطوير مراكز التدريب، وكذلك حث المقاولين على تسجيل أسماء العمال في كافة العمليات، في منظومة العمالة غير المنتظمة التابعة لمديريات العمل في كافة المحافظات بهدف التوسع في قاعدة بياناتها، وتقديم الخدمات لها.

اشتراطات السلامة الصحة المهنية

يأتي في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكذلك في توفير آليات واشتراطات السلامة الصحة المهنية و"التأمين والاجتماعي" داخل المنشآت لتوفير بيئة عمل آمنة للعمال، والمشاركة في التدريب على المهن التى يحتاجها قطاع التشييد والبناء وإجراء الاختبارات لاستخراج شهادات قياس مستوى المهارة للشباب،وتفعيل آليات التعاون والتنسيق على تحقيق الهدف من تطوير مهارات العاملين بقطاع التشييد والبناء لإعدادهم لسوق العمل في الداخل والخارج..

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