بيراميدز يحصل على موافقة حارس الزمالك بعد خروجه من حسابات الأهلي

أنهى مسئولو نادي بيراميدز اتفاقهم مع محمد صبحي حارس مرمى فريق الزمالك للحصول على خدماته خلال الانتقالات الشتوية القادمة أو في الميركاتو الصيفي.

وجاءت مفاوضات مسئولو بيراميدز مع محمد صبحي بعد عرضه للبيع من قبل نادي الزمالك من ناحية، وخروجه من حسابات النادي الأهلي من ناحية أخرى.

وأنهى الطرفان الاتفاق على كافة الأمور المادية، ويتبقى فقط قيام اللاعب بالتوقيع رسميا لبيراميدز، حيث تم إرجاء ذلك لحين إنهاء اللاعب مشاكله مع نادي الزمالك.

تدعيم حراسة المرمى

ويرغب نادي بيراميدز في تدعيم حراسة المرمى بحارس شاب لاسيما أنه لا يملك سوى أحمد الشناوي وشريف إكرامي، والأخير من المنتظر أن يعلن اعتزاله كرة القدم مع نهاية الموسم الجاري.

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وأعلنت إدارة نادي الزمالك عرض أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي ثلاثي الفريق الأول للبيع، وتحويلهم للتحقيق على خلفية مغادرتهم معسكر الفريق في لقاء زد بالدوري المصري.

مشوار محمد صبحي مع الزمالك

خاض محمد صبحي 30 مباراة مع الزمالك بواقع 2578 دقيقة سكنت شباكه 39 هدفًا وخرج في 8 مباريات بكلين شيت، وتلقى بطاقتين صفراوين ولم يحصل على أي بطولة.

الزمالك وبيراميدز

ودع فريق نادي بيراميدز مسابقة كأس مصر على يد فريق الزمالك بدور نصف النهائي الذي جمعهما الأربعاء باستاد القاهرة الدولي ويستعد لمباراة القادمة بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز القادمة

ويستعد فريق بيراميدز بافتتاح مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بمواجهة مازيمبي الكونغولي بالقاهرة.

موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي

وتلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وحكام مباراة الفريق أمام مازيمبي الكونغولي في إطار أولى جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر إقامة المباراة يوم الجمعة ٢٤ نوفمبر الجاري في السادسة مساء على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

حكام مباراة بيراميدز ومازيمبي

ويدير المباراة طاقم حكام من كينيا بقيادة الحكم بيتر كاماكو، ويعاونه مواطنه جيلبيرت شيريو الحكم المساعد الأول، وستيفن ييمبي الحكم المساعد الثاني، وبروك فيليب الحكم الرابع.

ويراقب المباراة بشير ولد العرب من دولة الصومال، ويراقب طاقم الحكام صلاح أحمد محمد من السودان، والمنسق العام كريستوفر سوميا بامبا من مالاوي.



مواعيد 4 جولات لبيراميدز في مجموعات دوري الأبطال

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، مواعيد ٤ جولات من مباريات نادي بيراميدز في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي تنطلق مبارياتها نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وجاءت المباريات الأربعة على النحو التالي:

الجولة الأولى: بيراميدز * مازيمبي.. يوم الجمعة ٢٤ نوفمبر.. الساعة ٦ مساء.. استاد الدفاع الجوي ".

الجولة الثانية: نواذيبو * بيراميدز.. يوم السبت ٢ ديسمبر. الساعة ٤ بتوقيت موريتانيا ٦ بتوقيت القاهرة.. استاد نواكشوط شيخا ولد بيديا "ملعب نجيل صناعي".

الجولة الثالثة: صن داونز * بيراميدز.. يوم السبت ٩ ديسمبر.. الساعة ٣ عصرا بتوقيت القاهرة.. استاد لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا.

الجولة الرابعة: بيراميدز * صن داونز.. يوم الثلاثاء ١٩ ديسمبر.. الساعة ٦ مساء.. استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

يذكر أن الجولتين الخامسة والسادسة ستقاما في الأسبوع الأخير من شهر فبراير، والأسبوع الأول من شهر مارس من العام المقبل.

الزمالك وبيراميدز، فيتو

الزمالك يطيح بـ بيراميدز من كأس مصر

وحقق فريق الزمالك الفوز على نظيره بيراميدز بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

ليتأهل فريق الزمالك لمواجهة نظيره النادي الأهلي في نهائي كأس مصر.