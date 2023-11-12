بعد الإعلان عن تعاونه مع الهضبة، من هو الشاعر مصطفى حدوتة ؟

عمرو دياب ، يتعاون الهضبة عمرو دياب مع الشاعر الشاب مصطفى حدوتة في أغنية جديدة بعنوان "القمر"، والتي من المفترض طرحها قريبا على منصات الموسيقى.

وبعد الإعلان عن تعاون عمرو دياب مع مصطفى حدوتة، ترصد “فيتو” من خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن الشاعر الشاب…

أعمال الشاعر مصطفى حدوتة

الشاعر مصطفى حدوتة استطاع أن يلفت الأنظار من حوله؛ نظرا لتعاونه مع عدد كبير من النجوم وأغانيه حققت نجاحات كبيرة ونسب مشاهدات مرتفعة.

تعاون مصطفى حدوتة مع النجم محمد رمضان في العديد من الأغاني ومن أبرزهم أغنية ملك السهر، وأغنية خمسة كل خميس، تطبطب، وعدد من الأغاني الأخرى، كما أنه مؤلف أغنية “مخاصماك” للفنانة نوال.

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كما تعاون أيضا مصطفى حدوتة مع أحمد سعد في العديد من الأغاني، ومن أبرزها أغنية وسع وسع، والتي حققت نجاحا كبيرا، ودب دب، وتعاون أيضا مع أحمد حلمي في أغنية بص الحركة دي.

كواليس أغاني فيلم ع الزيرو

ومن ناحية أخرى، كشف الشاعر الغنائي مصطفى حدوتة كواليس تحضيراته لأغاني فيلم ع الزيرو بطولة الفنان محمد رمضان.

وقال حدوتة في تصريح خاص لـ “فيتو”: أغنية ثابت كانت التعاون الأول بيني وبين محمد رمضان، وأفكار الأغاني بتبقى دايمًا من عند المؤلف، وكل الأغاني اللي عملتها كل واحدة فيهم غير التانية.

وعن تعاونه مع محمد رمضان في أغاني فيلم ع الزيرو قال: “أغنية خمسة كل خميس بتتكلم عن الحسد، وكل بنى آدم فى حتة جواه بتخليه يخاف من الحسد، ف علشان كدة لمست الناس بسرعة”.