بعملية في غاية الدقة، شاهد حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين بالصواريخ

نشر حزب الله اللبناني، اليوم السبت، مقطع فيديو، يصور عملية استهداف جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من ثكنةهونين (راميم) عند الحدود اللبنانية الجنوبية، لمشاهدة الفيديو من هنا



حزب الله يستهدف قوات إسرائيلية على حدود لبنان

ونشر حزب الله الفيديو على قناته على موقع التواصل الاجتماعي تيليجرام، والذي وثق فيه عملية استهداف تجمع لجنود جيش العدو الإسرائيلي قرب ثكنة هونين (راميم) عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية.



وشهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية تصعيدًا كبيرًا في العمليات العسكرية بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف جيش الاحتلال.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على جنوب لبنان، مشيرًا إلى أنها استهدفت مواقع تابعة لحزب الله في جنوب البلاد.



وقال الأمين العام لـ حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، في خطاب متلفز اليوم السبت، إن هناك تطورًا نوعيًّا وكميًّا في عمليات حزب الله ضد العدو الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبنان.

Advertisements

الخطاب الثاني لحسن نصر الله

وأضاف نصر الله أنه للمرة الأولى التي يستخدم فيها حزب الله المسيرات الهجومية في الاشتباك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان.

وأكد حسن نصر الله أن حزب الله استخدم طائرات مسيرة للاستطلاع في شمال دولة الاحتلال الإسرائيلي والتي كانت تعود بالمعلومات والصور لحزب الله.

وتابع الأمين العام لحزب الله اللبناني أن ما يجري في قطاع غزة من عدوان وحشي غاشم هو تطور خطير وكبير واستثنائي وهذه الجرائم تعبر عن الانتقام الإسرائيلي المتوحش.

وذكر نصر الله في خطابه اليوم: أن جرائم الاحتلال تعبرعن طبيعة الاحتلال المتوحشة وأبرز أهدافها هو إخضاع شعوب المنطقة وإسقاط إرادة المطالبة بالحقوق.

وأوضح الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن الأحداث الجارية في غزة شاهده على حدثين كبيرين الحدث الأول هو عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الناس أهل غزة وكل ما هو مدني والحدث الثاني هو التصدي البطولي والعظيم للمقاومة الفلسطينية في مواجهة قوات العدو.

وتابع نصر الله: "أن الغريب في جرائم العدوان على غزة هو الاعتداء الفاضح والمتبنى رسميًّا من قبل العدو بحجج واهية وهذه الأعداد الكبيرة من الشهداء والجرحى والمهجرين من بيوتهم والمنازل المدمرة وهذا لم يهدأ ولم يتراجع بل يزداد".

واستطرد نصر الله أنه ورد على لسان عدد من المسؤولين الصهاينة وهم يخطئون في الحساب هم يقومون بكل هذا القتل وهذا التوحش لهدف وهو ليس انتقامًا والهدف هو الإخضاع ليس إخضاع أهل غزة فقط بل إخضاع شعب فلسطين وهدفه أن يقول إن كلفة المقاومة غالية وعليكم أن تتخلوا عنها.

وقال الأمين العالم لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إنه لا يوجد داعم لإسرائيل في الوقت الراهن إلا الولايات المتحدة الأمريكية وتبيعتها بريطانيا.

نصر الله يتهم أمريكا بإدارة الحرب في غزة

وأضاف حسن نصر الله أن الفلسطينيين ينتظرون موقفًا عربيًّا موحدًا لمواجهة العدوان على غزة، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية هي التي تدير المعركة في غزة، مطالبا بتركيز الضغط على واشنطن.