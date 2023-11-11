المكتب الإعلامي الحكومي بـ غزة: يوم الحرب على مستشفى الشفاء

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم أن عدد الضحايا في القطاع تجاوز 11 ألفًا ومئة قتيل إضافة إلى 28 ألف جريح.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن اليوم هو يوم الحرب على مجمع الشفاء الطبي،

وتقترب الدبابات الإسرائيلية من مجمع الشفاء الطبي في غزة، وسط القصف الإسرائيلي المتواصل على مختلف المناطق في القطاع لاسيما الشمالية منه.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن القوات الإسرائيلية تُحاصر المجمع الطبي الحكومي، والذي يعتبر أكبر مؤسسة صحية طبية داخل قطاع غزة، من الجهات الأربع.

وفي الوقت الذي قالت فيه تقارير إن الدبابات الإسرائيلية باتت على بعد حوالي 200 متر من المجمع، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن هناك دبابات إسرائيلية على بعد 20 مترًا من الجهة الشمالية للمجمع.

Advertisements

ويُحاصر القتال آلاف الأشخاص في مستشفى الشفاء في غزة إذ لجأت إليه عائلات معتقدةً أنها ستكون في مأمن، إلا أن معارك باتت تدور في محيطه مع قصف لا يتوقف، فلم يعد أحد يجرؤ على التحرك.

وفي الداخل تضيق الغرف والممرات بأسِرة ومرضى ومصابين وعائلات فارة من القتال.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن "القصف الإسرائيلي في محيط المستشفيات في مدينة غزة وشمال قطاع غزة تكثّف" منذ الجمعة.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه "لا يزال عدة آلاف من الأشخاص في باحة مجمع الشفاء الطبي ويجب إجلاؤهم".

ويُضيق جيش الاحتلال الإسرائيلي الخناق على وسط مدينة غزة ومستشفى الشفاء الرئيسي بها، والذي تقول إسرائيل إنه يخفي مركز قيادة لمقاتلي حركة حماس الفلسطينية.

وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن العمليات في مجمع مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في القطاع، توقفت، بعد نفاد الوقود تمامًا.

وأشار المتحدث أشرف القدرة أنه "نتيجة لذلك تُوفي طفل رضيع في قسم الحضانة، حيث يوجد هناك 45 من المواليد الجدد"، قبل أن تؤكد منظمة إسرائيلية غير حكومية أن الحصار الوحشي على القطاع تسبب بوفاة رضيعين خدَّج في مستشفى الشفاء أكبر مستشفيات القطاع.

ويضم مجمع الشفاء الطبي ثلاثة مستشفيات تخصصية هي مستشفى الجراحة ومستشفى الباطنية ومستشفى النساء والتوليد.