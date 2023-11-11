الجيش الإسرائيلي يحذر المواطنين: اخرجوا من تطبيق واتساب الآن

كشفت تقارير إعلامية عبرية، اليوم السبت، أن جهاز أمن المعلومات التابع لـجيش الاحتلال الإسرائيلي، أرسل رسالة إلى آلاف الإسرائيليين، يطالبهم فيها بقطع الاتصال عبر المراسلة "واتساب" فورًا على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.



جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر من واتساب



وأفاد موقع "سروجيم" العبري، أنه تم إرسال الرسالة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الساعات القليلة الماضية وكان مكتوبًا فيها: "ما يلي هو تعليمات إلزامية لنظام أمن المعلومات - يجب عليك على الفور قطع اتصال أي جهاز كمبيوتر متصل بتطبيقات الهاتف المحمول مثل واتساب".



وفي السياق ذاته أكد جهاز أمن المعلومات الإسرائيلي أن هذه رسالة حقيقية، وقالت إنها توجيهات إلزامية مطلوبة نتيجة التهديدات التي يتعرض لها الأمن المعلوماتي للإسرائيليين والجهات الحكومية.



وتتعرض دولة الاحتلال الإسرائيلي لكثير من الهجمات السيبرانية من جميع أنحاء العالم، ودائما ما تتهم تل أبيب إيران بالوقوف وراء تلك الهجمات

وتجدر الإشارة إلى أنه في شهر أكتوبر الماضي ذكرت وسائل إعلام عبرية،أن الموقع الرسمي للنظام الإسرائيلي تعطل بعد هجوم سيبراني روسي في ظل استمرار المعارك بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.

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هاكرز روس يهاجمون إسرائيل

وجاء ذلك الهجوم في أعقاب تهديد قراصنة روس وسودانيين بإعلان الحرب الإلكترونية على تل أبيب وتهكير أنظمتها الأمنية والرسمية.

وكشفت تقارير إعلامية، أن مجموعة الهاكرز الروسية " كيلنت"، أعلنت الحرب على إسرائيل قائلة: حكومة إسرائيل، أنتِ المسؤولة عن إراقة الدماء هذه، في عام 2022، دعمتم النظام الإرهابي في أوكرانيا، لقد خنتم روسيا، واليوم تبلغكم Killnet رسميًا بذلك جميع أنظمة الحكومة الإسرائيلية ستكون عرضة لهجماتنا السيبرانية".

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