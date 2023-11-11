نتنياهو يهاجم حماس ويصفها بمحور الشر، ويزعم: الألم يملأ أعين ممثلي الحرب بسبب الأسرى

العملية البرية في غزة، وجه بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، رسالة قوية لزعماء الدول العربية.

وقال “نتنياهو” خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل في تل أبيب: "أقول لزعماء الدول العربية الذين يقلقون من أجل مستقبلهم ومستقبل الشرق الأوسط، أنتم عليكم الالتزام والوقوف ضد حماس".

كارثة حماس

وزعم “نتنياهو” أن حماس وضعت الكارثة على غزة وجلبت الفقر والقتل وهي جزء من محور الشر الذي يهدد العالم وأيضًا العالم العربي، وأنا متأكد أن العديد من زعماء الدول العربية يعرفون ذلك".

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دعم الولايات المتحدة

وتقدم بالشكر للولايات المتحدة والرئيس بايدن، قائلًا: الرئيس الأمريكي أرسل حاملتي طائرات والغواصة بالإضافة إلى الدعم السياسي والأخلاقي الواسع للشعب الأمريكي".

كابوس إسرائيل

وأكد “نتنياهو”: إعادة المخطوفين - في إشارة منه إلى الأسرى - في مقدمة أولوياتنا، ومن أجل ذلك نناقش بعمق في مجلس الحرب وأيضا اللقاءات مع ممثلي الحرب ومع زوجتي، وعندما ألتقيهم أرى الألم في أعينهم والكابوس، وأقول لهم سنعمل كل ما بوسعنا من أجل إعادتهم. “على حد تعبيره”.



وقف إطلاق النار

وتابع: "هدف مجلس الحرب أنه لا وقف لإطلاق النار بدون إعادة المخطوفين - في حديثه عن الأسرى لدى حماس - وعملية الإفراج عن الأسرى تتم مع رئيس الموساد وبالتنسيق مع المجتمع الدولي.



وأكد: “لن نتوقف حتى انجاز المهمة والحرب تتقدم وهدفنا الانتصار ولا بديل عن ذلك، ونقسو على حماس، زاعمًا إن مقاتلي حماس يفقدون السيطرة في قطاع غزة ولا مكان يختبئون فيه، ومستعدون للجبهة الشمالية وحذرت حزب الله من الدخول في الحرب. ”على حد تعبيره".





سيطرة حركة حماس على شمال غزة

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، إن قواته تعمق عملياتها في شمال مخيم الشاطئ بقطاع غزة.

وادعى متحدث جيش الاحتلال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: أن حركة حماس فقدت سيطرتها على شمال القطاع والفلسطينيون يتوجهون إلى جنوب وادي غزة.

حصار جيش الاحتلال على مستشفى الشفاء

وتابع زاعمًا: نحن لا نطوق مستشفى الشفاء والجهة الشرقية مفتوحة ونقاتل مقاتلي حماس في المنطقة، لا نهاجم المستشفى وسنواصل السماح للمرضى والموجودين فيه بالمغادرة جنوبًا، والصاروخ الذي سقط ضل طريقه أطلقته حماس.

عملية جيش الاحتلال لإعادة الأسرى

وأكد: عملية إعادة المخطوفين والأسرى الإسرائيليين معقدة وستأخذ وقتًا ولكننا لن نترك أي فرصة لإعادتهم، لافتًا إلى أن هناك مجهودًا استخباراتيًّا لمعرفة أماكن وجود الأسرى ومن يحتجزونهم.

العملية البرية في غزة

وأضاف: نحتاج إلى مزيد من الوقت للعمل العسكري في شمال وجنوب قطاع غزة، خاصة أن أنفاق حماس تحت الأرض مُحكمة.

وكرر مزاعمه، قضينا على مخرب كان يحتجز 1000 من الغزيين في المستشفى ومنعهم من المغادرة.

قتلى جيش الاحتلال

وأكد: أن عدد الجنود والضباط الذين قتلوا منذ السابع من أكتوبر الماضي هو 361.