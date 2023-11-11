الصحة تكشف أسباب ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه مع دخول فصل الشتاء يزداد نشاط العديد من الفيروسات التي تسبب التهابات الجهاز التنفسي ومعظمها ينتقل عن طريق الرذاذ الملوث بالفيروس في الهواء، والذي ينتج عن سعال أو عطش أو تحدث مع مريض مصاب بالفيروس.

أنواع الفيروسات التنفسية

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار أنه يوجد بعض الأنواع التي تنتقل بطرق أخرى مثل اللعاب ومن أشهر هذه الفيروسات (مجموعة فيروسات الأنف Rhino viruses- الإنفلونزا - فيروس كورونا المستجد - الفيروس المخلوي التنفسي- فيروس نظير الإنفلونزا- الفيروس الغدي - فيروس ابشتاین بار).

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اكد انه تتشارك الفيروسات التنفسية في غالبية الأعراض التي تصيب المريض والتي من أكثرها شيوعا:

العطس

الصداع

التهاب الحلق

سعال

آلام العضلات

انخفاض الشهية

وأوضح أنه عادة يتعافى معظم الناس من الإصابة بفيروسات الجهاز التنفسي دون الحاجة إلى علاج خاص، ولكن يجب على الأشخاص المصابين بالأعراض الخطيرة مثل صعوبة التنفس طلب الرعاية الطبية.

وأوصت وزارة الصحة والسكان بالحصول على لقاح الإنفلونزا - التغذية والتهوية الجيدة - التطهير المستمر للأيدي والأسطح - استخدام المنديل في حالة العطس أو الكحة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة انه تشير الأدلة الواردة من مراكز الترصد التابعة لوزارة الصحة والسكان إلى أن ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية بسبب دخول فصل الشتاء هذا العام هو نفس المعدلات المسجلة في بدايات فصل الشتاء خلال الأربع أعوام الماضية.

أنواع الإنفلونزا

من جانب آخر، وجه الدكتور وجدي أمين مدير الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة نصائح للحماية من الأنفلونزا في موسم الشتاء

وقال إن الأنفلونزا عبارة عن فيروسات متعددة واكثرها شيوعا الأنفلونزا من النوع أ، ب وينقسم كل نوع منهما الى انواع متعددة موضحا أنه يتم تسمية الفيروس من خلال اسم البروتين المحيط بالفيروس

وأوضح في فيديو توعوي علي الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وجود أنواع متعددة من الانفلونزا أ منها انفلونزا الطيور والخنازير والإنفلونزا الموسمية والتى تكثر في مواسم معينة خاصة في الشتاء.

نصائح للحماية من مضاعفات الإنفلونزا

وأكد أهمية اتباع طرق الوقاية وسرعة التشخيص عند الإصابة وتلقي العلاج حتى لا تسبب الإصابة بالتهاب رئوي وفشل في وظائف التنفس وينتج عنها وفيات متعددة

وشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد الإجتماعي، وارتداء الكمامة وتناول التطعيمات في بداية موسم الشتاء للحماية من الإصابة بالمضاعفات.