يوفنتوس يجتاز عقبة كالياري ويتصدر الدوري الإيطالي

فاز يوفنتوس على ضيفه كالياري، بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بمعقل اليوفي في أليانز ستاديوم، لحساب منافسات الأسبوع الـ 12 من الدوري الإيطالي.

يوفنتوس يفوز على كالياري

سجل هدفي يوفنتوس جليسون بريمر "الدقيقة 60" ودانيلي روجاني "70"، فيما أحرز ألبرتو دوسينا هدف كالياري "75".

بهذا الانتصار، رفع يوفنتوس رصيده إلى 29 نقطة ويقفز لصدارة الترتيب بشكل مؤقت بفارق نقطة عن إنتر، أما كالياري فتجمد رصيده عند 9 نقاط بالمركز السابع عشر.

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تشكيل يوفنتوس أمام كالياري

في حراسة المرمى: تشيزني.

في خط الدفاع: روجاني - بريمير - جاتي.

في خط الوسط: كامبياسو، كوستيتش - لوكاتيلي - ماكيني - ميريتي.

في خط الهجوم: كييزا - مويس كين.

فيما تعادل نادي ميلان أمام نظيره ليتشي بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب فريق ليتشي في الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي “الكالتشيو”.

أحداث المباراة

تعرض لياو للإصابة في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول وخروج وحل أوكافور بديلًا له.

وتقدم ميلان بالهدف الأول عن طريق جيرو في الدقيقة 28.

وأضاف رينديرز الهدف الثاني لصالح ميلان في الدقيقة 35.

واستطاع ليتشي خطف هدفين في شوط المباراة الثاني في الدقيقة 67 عن طريق سانسوني وفي الدقيقة 73 عن طريق باندا لتنتهي المباراة بنتيجة 2-2.