آرسنال يفوز على بيرنلي بثلاثية في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، فاز آرسنال على بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل البلجيكي تورسارد هدف آرسنال الأول خلال أحداث الشوط الأول من اللقاء.

وفي الشوط الثاني تعادل بيرنلي عن طريق برونهيل إلا أن الجانرز سجل هدفين عن طريق ساليبا وزيتشنكو ليحصد الآرسنال النقاط.

تشكيل آرسنال ضد بيرنلي

في حراسة المرمى: رايا.

في خط الدفاع: زينشينكو، جابرييل، ساليبا، تومياسو.

في خط الوسط: رايس، جورجينيو، هافيرتز.

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في خط الهجوم: مارتينيلي، تروسارد، ساكا.

وحول وولفرهامبتون تأخره أمام توتنهام هوتسبير لفوز بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم توتنهام أولا في الدقيقة 3 عن طريق جونسون إلا أن وولفرهامبتون عاد وسجل ثنائية عن طريق سرابيا في الدقيقة 91 ولمينا في الدقيقة 97.

وفقد توتنهام الصدارة ليظل في المركز الثاني برصيد 26 نقطة، بينما ولفرهامبتون يرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني عشر.

مواعيد الجولة الـ 12 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

مباريات الأحد في الدوري الانجليزي.

برايتون ضد شيفيلد يونايتد - الساعة 4:00 مساء.

أستون فيلا ضد فولهام - الساعة 4:00 مساء.

وست هام ضد نوتنجهام فورست - الساعة 4:00 مساء.

ليفربول ضد برينتفورد - الساعة 4:00 مساء.

تشيلسي ضد مانشستر سيتي - الساعة 6:30 مساء.

نتائج الجولة الـ 11 للدوري الإنجليزي

فولهام 0-1 مانشستر يونايتد.

برينتفورد 3-2 وست هام يونايتد.

بيرنلي 0-2 كريستال بالاس.

إيفرتون 1-1 برايتون.

مانشستر سيتي 6-1 بورنموث.

شيفيلد يونايتد 2-1 وولفرهامبتون.

نيوكاسل يونايتد 1-0 آرسنال.

نوتينجهام فورست 2-0 أستون فيلا.

لوتون تاون 1-1 ليفربول.

توتنهام 1-4 تشيلسي.