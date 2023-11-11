السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

آرسنال يفوز على بيرنلي بثلاثية في الدوري الإنجليزي

آرسنال، فيتو
آرسنال، فيتو

الدوري الإنجليزي، فاز آرسنال على بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل البلجيكي تورسارد هدف آرسنال الأول خلال أحداث الشوط الأول من اللقاء.

وفي الشوط الثاني تعادل بيرنلي عن طريق برونهيل إلا أن الجانرز سجل هدفين عن طريق ساليبا وزيتشنكو ليحصد الآرسنال النقاط.

 

تشكيل آرسنال ضد بيرنلي 

في حراسة المرمى: رايا.

في خط الدفاع: زينشينكو، جابرييل، ساليبا، تومياسو.

في خط الوسط: رايس، جورجينيو، هافيرتز.

Advertisements

في خط الهجوم: مارتينيلي، تروسارد، ساكا. 

وحول وولفرهامبتون تأخره أمام توتنهام هوتسبير لفوز بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتقدم توتنهام أولا في الدقيقة 3 عن طريق جونسون إلا أن وولفرهامبتون عاد وسجل ثنائية عن طريق سرابيا في الدقيقة 91 ولمينا في الدقيقة 97.

وفقد توتنهام  الصدارة ليظل في المركز الثاني برصيد 26 نقطة، بينما ولفرهامبتون يرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني عشر.

 

مواعيد الجولة الـ 12 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

مباريات الأحد في الدوري الانجليزي.

برايتون ضد شيفيلد يونايتد - الساعة 4:00 مساء.

أستون فيلا ضد فولهام - الساعة 4:00 مساء.

وست هام ضد نوتنجهام فورست - الساعة 4:00 مساء.

ليفربول ضد برينتفورد - الساعة 4:00 مساء.

تشيلسي ضد مانشستر سيتي - الساعة 6:30 مساء.

 

نتائج الجولة الـ 11 للدوري الإنجليزي

فولهام 0-1 مانشستر يونايتد.

برينتفورد 3-2 وست هام يونايتد.

بيرنلي 0-2 كريستال بالاس.

إيفرتون 1-1 برايتون.

مانشستر سيتي 6-1 بورنموث.

شيفيلد يونايتد 2-1 وولفرهامبتون.

نيوكاسل يونايتد 1-0 آرسنال.

نوتينجهام فورست 2-0 أستون فيلا.

لوتون تاون 1-1 ليفربول.

توتنهام 1-4 تشيلسي.  

الدوري الألماني، دورتموند يسقط أمام شتوتجارت 2-1

تخصيص جزء من إيرادات نصف ماراثون الجونة لدعم الشعب الفلسطيني

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري الانجليزي بطولة الدوري الانجليزي أرسنال بيرنلي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

مواد متعلقة

ريال مدريد يعلن غياب بيلينجهام أمام فالنسيا في الليجا

الدوري الإنجليزي، توتنهام يسقط أمام وولفرهامبتون بهدفين لهدف

الدوري الإنجليزي، أرتيتا يعلن تشكيل آرسنال أمام بيرنلي

الدوري المصري، علاء عبد العال يعلن تشكيل الجونة لمواجهة الأهلي

الأكثر قراءة

علاقة غير شرعية مع حماته، سيدة وشقيقها يقتلان زوجها في سوهاج

خريطة سقوط الأمطار الرعدية غدا الأحد

توقعات الأبراج اليومية، الأحد 12-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

دار الإفتاء توضح الواجب على الأسرة فعله حال اكتشاف إدمان أحد أبنائهم

الحكومة تقرر إيقاف بطاقات التموين لـ53 ألف مواطن

31 قرارا للقمة العربية الإسلامية المشتركة المخصصة لمناقشة العدوان على غزة، وتحفظ تونس والعراق

أمن الجيزة يحل لغز العثور على جثة شاب داخل جوال بجوار مزلقان ناهيا

من الحبس لـ "البراءة".. رحلة محاكمة سلمى الشيمي بالتعدي على القيم الأسرية.. 28 فيديو خادش للحياء العام وصور بملابس مثيرة للغرائز ضمن الأحراز

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليومية، الأحد 12-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

تخصيص جزء من إيرادات نصف ماراثون الجونة لدعم الشعب الفلسطيني

توقعات الأبراج، حظك الأحد 12-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

اعترف بالجريمة واكتشفوا براءته بعد 35 سنة في السجن

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

استقرار أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم 11-11-2023

ارتفاع أسعار 11 سلعة غذائية خلال أكتوبر الماضي بعد زيادة التضخم السنوي

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري السبت 11-11-2023

المزيد

انفوجراف

المصري هاني عتيبة.. أول شخصية غير إنجليزية يترأس الكلية الملكية للأطباء في بريطانيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح الواجب على الأسرة فعله حال اكتشاف إدمان أحد أبنائهم

طلب الدعاء من الغير لا يجوز في هذه الأحوال

ما حكم تأجيل الحمل مدة بسبب عدم القدرة على رعاية الأولاد؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية